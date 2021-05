A felfázás nem kizárólag a fiatal nők betegsége

Lehet köze a hideghez, de tisztázzuk: afelfázásolyan betegség, amelyet fertőzés okoz, méghozzá az esetek többségében az E.coli baktérium. Az elnevezés mégsem véletlen, hiszen ha sokat ülünk hideg padlón, padon, mezítláb járkálunk a lakásban vagy nem öltözünk elég melegen - például "kilóg" a ruhából a derekunk -, azzal sokat ártunk a hólyagunk védelmi rendszerének. Az erek ugyanis a hideg hatására összeszűkülnek, emiatt lelassul a vérkeringés, így sokkal kevesebb olyan sejt áramlik a vérünkben, amely fel tudna lépni a kórokozókkal szemben. Magyarul az altest lehűlése fontos kockázati tényező - mégsem közvetlenül a hideg okozza a betegséget.

Felfázás nőknél és férfiaknál: ezek a különbségek A közhiedelemmel ellentétben a felfázásért nem a hideg, hanem kórokozók a felelősek, így nem is csak a hűvösebb, téli hónapokban alakulhat ki. A jellegzetes tünetek gyakrabban jelentkeznek nőknél, aminek több oka is van. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Mi a hólyaghurut?

A húgyhólyagban megtelepedett baktériumok rendkívül gyorsan képesek szaporodni, kellemetlen tünetekkel járó gyulladást okozva. A beteg először azt érzi, hogy az átlagosnál többször kell vizeletet ürítenie, amely folyamat idővel fájdalmassá is válhat. A gyakori inger ellenére egy-egy alkalommal olykor alig néhány cseppnyi mennyiség távozik a szervezetből. A vizelet zavaros, sőt, véres is lehet, és az sem ritka, hogy a szaga is feltűnően eltér a megszokottól. Mindenképpen bajt jelez, ha a panaszok konkrét alhasi fájdalommal, hidegrázással, lázzal társulnak.

A statisztikák szerint a fertőzésért, és az ennek következtében kialakuló gyulladásért az esetek 80-90 százalékában a már említett Escherichia coli baktérium a felelős, amelyről tudni kell, hogy a vastagbélben a jelenléte teljesen normális. Csakhogy a végbélből könnyen átkerülhet a húgycsőnyílásba, hiszen nőknél a kettő között nagyon kicsi a távolság. Ráadásul a nők esetében maga a húgycső is rendkívül rövid, a hossza mindössze néhány centiméter, így a kórokozóknak nem kell hosszú utat megtenniük azért, hogy feljussanak a hólyagba, ahol akár negyed- vagy félóra alatt megduplázódhat a számuk. Folyamatosan irritálják a hólyaghámot, emiatt annak felszínén felületi sérülések keletkezhetnek, emiatt válhat a vizelet opálossá, gennyessé, vagy esetleg véressé.

Hólyaghurut fiatalabb nőknél

Talán a leggyakrabban a fiatal nők fordulnak orvoshoz hólyaghurutra utaló panaszokkal. Ennek hátterében egy végtelenül egyszerű összefüggés húzódik: a hölgyek ebben az időszakban válnak szexuálisan aktívvá. Amennyiben új partnerrel találkoznak, és a korábbinál gyakrabban közösülnek, a bélflórából származó baktériumok a fizikai érintkezés hatására könnyebben elérik a hüvelybemenet és a húgycsőnyílás környékét. Innen pedig a már említett anatómiai adottságok miatt gyorsan megtelepedhetnek a húgyhólyagban is. A hólyaghurutot ezért az angolszász szakirodalom "honeymoon cystitis"-nek, azaz nászutas betegségnek is nevezi.

Leggyakrabban a fiatal nők fordulnak orvoshoz hólyaghurutra utaló panaszokkal. Fotó: Getty Images

Aki viszont tisztában van ezzel a kockázattal, sokat tehet a megelőzés érdekében. Az orvosok azt szokták javasolni, hogy amennyire csak lehet, a nők tartsák tisztán a húgycsövet és a húgycsőnyílás környékét. Fogyasszanak bőven folyadékot, és ürítsék minél gyakrabban a vizeletüket, mert ezzel gyakorlatilag átmossák a húgyutakat, megakadályozva, hogy a kórokozók zavartalanul szaporodjanak odabent. Fordítsanak gondot arra is, hogy közösülés után, illetve lefekvés előtt is mindig menjenek el pisilni. Székelés után, még ha kényelmetlen is, kizárólag elölről hátrafelé töröljék meg magukat, ezzel is csökkentve az esélyét annak, hogy a bélbaktériumok illetéktelen helyre kerüljenek. Viseljenek bővebb fazonú, természetes anyagból készült fehérneműt, amely jól szellőzik, így elkerülhető, hogy az izzadás során nedves közeg alakuljon ki, amely ideális lehet a bacilusok számára. Valamint minden aktust követően mosakodjanak meg alaposan az intim tájakon.

Nők változókorban

A menopauza után a nők szervezetében drasztikusan lecsökken a női nemi hormonok, köztük az ösztrogén szintje. Ez a hüvely savas kémhatásának megváltozását vonja maga után, amelynek következtében annak védekezőképessége is romlik. Ugyanakkor a húgyúti szervek szöveteiben is egyfajta sorvadás figyelhető meg a hormonális változások következtében. A belső felületüket borító hámréteg elvékonyodik, emiatt sérülékenyebbé és sokkal kiszolgáltatottabbá válik a különböző fertőzésekkel szemben. A helyzeten csak ront, ha a nők hasi tájékra híznak, hiszen emiatt nagyobb lesz a húgyhólyagra gyakorolt hasűri nyomás, ami nehezíti a húgycső záródását. Utóbbiért egyébként a gátizomzat a felelős, a mozgásszegény életmód azonban idővel annak renyheségét eredményezi.

A megelőzés tehát elsősorban abban áll, hogy rendszeres mozgással meg kell erősíteni a gát, azaz a húgycső, a hüvely, és a végbél záróizmait. Erre elsősorban a futást, a kocogást, a táncot és a gyaloglást ajánlják a szakemberek, hiszen a gátizomzat gyakorlatilag minden lépésnél összehúzódik, a húgycső pedig szorosabban zár. Azelhízásmérséklése is sokat segít, hiszen csökkenti a hasűri nyomást. Emellett természetesen az idősebb nőknek is fontos, hogy sok folyadékot fogyasszanak, és minél gyakrabban ürítsék a vizeletüket. A kezelés egyébként enyhe tünetek esetében történhet gyógynövények segítségével, például a medveszőlő levelének kivonatát tartalmazó készítménnyel. Ha azonban 1-2 nap alatt nem javulnak a panaszok, elkerülhetetlenné válik az antibiotikumok használata.

Húgyúti fertőzések férfiaknál

A statisztikák szerint a nőknél hatszor gyakoribb a hólyaghurut, mint a férfiaknál. Ez amiatt lehetséges, mert a férfiak esetében elsősorban a véráramon keresztüli megfertőződés a jellemző. A vérerek a vesébe szállítják azokat a salakanyagokat, amelyeket annak ki kell választania, de ez azt is maga után vonja, hogy a vérrel együtt baktériumok is eljuthatnak a vesébe, ahol végül gyulladást okozhatnak. A betegség pedig tovább terjedhet a kiválasztó szervrendszer valamennyi részébe. Az idősebb korosztályban a húgyúti fertőzések gyakoriságát a prosztata megnagyobbodása miatt kialakuló vizeletürítési nehézség is növeli. A húgyhólyagban pangó vizelet ugyanis - akárcsak a nőknél - fokozza a kórokozók elszaporodásának esélyét.