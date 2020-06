A cikluszavar hatása a termékenységre

Ha ugyanis valakinek a havi vérzése nem szabályos időközönként jelentkezik, hirtelen megváltozik, esetleg kimarad, akkor a legtöbb esetben hormonális okai vannak, melyeket mindenképpen ki kell vizsgáltatni, és kezeltetni kell. Nemcsak a túl rövid vagy a túl hosszú ciklus jelenthet gondot, hanem a szabálytalanul jelentkező vérzés is, amikor az egyik hónapban mondjuk 25, az utána következőben pedig 35 napra jön meg a menstruáció. A test megerőltetése, az étkezési zavarok és a tartós stressz is okozhatja a hormonháztartás, ezzel együtt pedig a menstruációs ciklus zavarát, súlyosabb esetben akár meddőséget is, ezért nem szabad félvállról venni a dolgot.

Mi okozhat cikluszavart?

Hogy pontosan mi válthatja ki a cikluszavart, és hogy ez miként hat a termékenységre, arról Dr. Kapás István, az Oxygen Medical nőgyógyász szakorvosa beszélt a HáziPatika.com-nak. A szakértő elmondta, hogy nagyon sok minden okozhat cikluszavart, így első körben vérvétellel kell hormonvizsgálatot csinálni, ezután lehet csak dönteni a személyre szabott kezelés módjáról.

"Meg kell nézni a női nemi hormonokat, vagyis ciklusanalízisre van szükség. Ezzel az LH (luteinizáló hormon), az FSH (follikulus stimuláló hormon), a progeszteron, valamint az ösztrogén szintjének meghatározása történik. De lehet szó akár pajzsmirigy-alulműködésről vagy a prolaktin hormon szintjének változásáról is, melyek egyaránt okozhatnak cikluszavart. Ha a prolaktinszint megemelkedett, akkor ezzel kell kezdeni a kezelést. Ha ugyanis a tejtermelést serkentő prolaktin hormonból túl sok termelődik, akkor ez nehezítheti a teherbeesést. Ha azonban a LH, FSH, a progeszteron és a szabad tesztoszteron szintje tér el, akkor PCOS-re gyanakodhatunk, vagyis a policisztás ovárium szindróma irányában kell kivizsgálni a beteget. Ekkor a kismedencei ultrahang lesz a következő lépés."

Mi a prolaktin hormon szerepe?

"Ha valami miatt magas a prolaktinszint, vagyis hiperprolaktinémia áll fenn, akkor ez már önmagában is okozhat cikluszavart. Méghozzá peteérés nélküli, úgynevezett anovulációs ciklust" - mondja Dr. Kapás, és hozzáteszi, hogy a magas prolaktinszint legtöbbször, vagyis az esetek 80 százalékában az agyalapi mirigy, azaz a hipofízis jóindulatú daganata miatt alakul ki. A hormontermelő daganat, a prolaktinóma által okozott magas prolaktinszint kapcsolatban állhat pajzsmirigy-alulműködéssel is. Ez pedig szintén okozhat vérzészavart.

A prolaktin úgy hat a ciklusra, hogy gátolja az agyban a petefészekhormonok működését szabályozó LH és FSH hormonok termelődését. Ezáltal pedig nem lesz peteérés, zavart szenved a petefészekhormonok, köztük a progeszteron termelése is, ezért a méhnyálkahártya sem tud megfelelő minőségben felépülni a ciklus alatt. A másik petefészek-hormon, az ösztrogén csökkent mennyisége miatt hüvelyszárazság léphet fel" - sorolja a magas prolaktinszint számos hátrányos következményét a nőgyógyász.

Hogyan kezelhető a megemelkedett prolaktinszint?

Dr. Kapás István kiemelte, hogy mivel a prolaktinemelkedés együtt járhat a pajzsmirigy-alulműködéssel, a kezelés megkezdése előtt érdemes elvégezni egy komplett hormonális kivizsgálást. És ha a pajzsmirigy-hormonszint is csökken, akkor azt mint alapbetegséget ugyancsak kezelni kell.

"A hiperprolaktinémiánál a leggyakoribb tünet a menstruáció elmaradása, illetve a tejtermelés, vagyis a laktáció megjelenése. Mindez kezelhető gyógyszeresen; ha nem túl nagy a prolaktinemelkedés, akkor a hormon termelését gátló hatású, úgynevezett dopamin-agonistákat lehet adni a betegnek, amelyek serkentik az agyi dopaminreceptorok működését.

Ritkán, de előfordulhat az is, hogy a hipofízis megnagyobbodása nyomhatja a látóidegeket, ez pedig látászavart okozhat. Ebben az esetben érdemes koponya MR-vizsgálatot csinálni, és idegsebészeti úton eltávolítani a daganatot. Ez valójában nem agydaganat, mivel a hipofízis megnagyobbodása maga a daganat. Ez egy jóindulatú elváltozás, amely az agyalapi mirigy méretbeli megnagyobbodása miatt okoz tüneteket."

Mi állhat még a meddőség hátterében?

Fontos tudni, hogy akkor is felléphet cikluszavar, ha a prolaktinhormon szintje rendben van. A leggyakrabban előforduló hormonális zavar, a policisztás ovárium szindróma (PCOS) például szintén nagyon gyakran idéz elő vérzészavart. Ilyenkor a női szervezet túlzott mennyiségben termel androgénhormont, ezáltal pedig gyakran elmarad a menstruáció, vagy rendszertelenül jelentkezik a vérzés. A PCOS szintén anovulációs ciklust okoz, amikor nem történik ovuláció, vagyis nincs peteérés. "Ennek a betegségnek a felderítése is hormonális kivizsgálást igényel" - fűzi hozzá a szakértő, és azt is elmondja, hogy amennyiben a vérzészavar a fő probléma, akkor antiandrogén fogamzásgátlót kell adni a betegnek, amely beállítja a ciklusát. Ha pedig gyermekvállalás a cél, akkor olyan gyógyszerekre van szükség, amelyek elősegítik a tüszőérést és serkentik is.

