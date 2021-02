Ezek lehetnek a PCOS tünetei

Rendszertelen menstruáció

A PCOS egyik leggyakoribb tünete. A legtöbb esetben amenzeszritkább a szokásosnál, akár több hónapban is kimaradhat egymás után, és lehet jóval gyengébb, de erősebb is a megszokottnál. Ha nem várunk gyermeket, mégis két egymást követő hónapban is kimarad a vérzésünk, akkor forduljunk orvoshoz.

Súlyos szövődményeket okozhat a PCOS

Felborult hormonális egyensúly

Ha vérképünk azt mutatja, hogy egyes hormonjaink egyensúlya felborult, akkor orvosunk már gyanakodhat PCOS-re. A vérvétel azért is fontos, hogy más betegségeket, például a pajzsmirigygondokat is ki lehessen zárni.

Terméketlenség

A PCOS a terméketlenség egyik vezető oka, gyakran ez a betegség áll a háttérben, ha egy nőnek nem sikerült teherbe esnie. Mivel rendszertelen a peteérés, nehezebb megfoganni, de nem lehetetlen. Egyes nőknél néhány kilós fogyás például pozitív hatással lehet az ovulációra.

Abnormális szőrnövekedés

A PCOS-ben szenvedő nők csaknem 70 százaléka tapasztalja, hogy nem kívánatos szőrszálak jelennek meg az állán, a szája fölött vagy a mellkasán. A szőr általában sötét és erős, mivel a férfi nemi hormon túlsúlya okozza.

Hajhullás

A kellemetlen szőrszálak megjelenésével együtt erőteljes hajhullást, illetve foltokban kopaszodást is tapasztalhatnak, akiknek policisztás ovárium szindrómájuk van. A folyamat megállításához, illetve visszafordításához nagyon fontos, hogy a betegséget időben diagnosztizálják és kezelni kezdjék.

Hízás, túlsúly

A PCOS-ben szenvedő nők körülbelül fele túlsúlyos. Hízáskor a zsírpárnák nagy része a derék, illetve a has környékén rakódik le. A policisztás ovárium szindróma mellé gyakran társulinzulinrezisztenciais.

