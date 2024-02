„70 éves vagyok, sosem tudtam kielégíteni magam”

Az örömteli szexuális élet is hozzájárulhat testi-lelki egészségünk hosszú távú fenntartásához. Mit tehet azonban az, akinek nincs párja, egyedül pedig nem tud eljutni az orgazmusig? Erre volt kíváncsi egy idős, heteroszexuális nő is, aki a The Guardian szakértőjéhez fordult tanácsért.

Nem mindenki leli örömét abban, ha egyedül bújik ágyba. Fotó: Getty Images

„Nem értem, mi a baj velem”

„Soha sem tudtam örömet szerezni magamnak, maszturbálással egyszerűen képtelen vagyok elérni orgazmust. Tanácstalan vagyok, hogy ennek vajon mi lehet az oka. Behatolásos közösülés során gyakran előfordult, hogy nagyon intenzív és akár sorozatos orgazmust is átéltem, az orális vagy vibrátoros kényeztetés azonban mintha nem lenne hatással rám” – derült ki a 70 éves olvasó leveléből.

Beszámolója szerint nagyon ritkán álmában is átél rendkívül intenzív, többszörös orgazmust, de biztos benne, hogy ilyenkor sem érinti meg magát. „Akárhányszor próbálkozom, a saját érintésem nem okoz elégedettséget, ezért egyszerűen abbahagyom. Szexuális izgalomba is csak akkor jövök, ha érzem a kémiát egy férfival, akihez fizikailag és intellektuálisan is vonzódom. Szeretném ezt megérteni magamról” – fogalmazott.

A türelem és a fantáziálás meghozhatja gyümölcsét

A levélírónak Pamela Stephenson Connolly, a kifejezetten szexuális problémákra specializálódott pszichoterapeuta válaszolt. Mint kiemelte, bár a legtöbb ember már elég korán elkezdi az önkielégítését, nincs olyan szabály, amely előírja, hogy mindenkinek meg kell tanulnia maszturbálni az élete során.

„Ha úgy döntesz, mégis megtanulnád, hogyan okozhatsz örömet magadnak, akkor szánj elegendő időt a saját tested felfedezésére, és hagyd magad szabadon fantáziálni azokról a forgatókönyvekről, amelyek valóban felizgatnak. A folyamat biztosan el fog tartani egy ideig, ezért legyél türelmes” – tanácsolta a szakértő.