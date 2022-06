Tanulmányok szerint a 18 év feletti nők viszonylag ritkán végeznek önkielégítést, olyan pedig még kevesebb akad, aki rendszeresen gyakorolná. Egy amerikai egészségügyi felmérés szerint a 25-29 éves nők 7,9 százaléka egy héten kétszer-háromszor maszturbál, míg a kevésbé szégyellős férfiaknál ez az arány 23,4 százalék.

Pedig az önkielégítés nemcsak normális és élvezetes dolog, de nagyon egészséges is. Talán az elmúlt évszázadoknak köszönhető, hogy a nőknél még mindig tabu a dolog. A Huffington Post megkérdezte Dr. Lauren Streichert, az amerikai Northwestern Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának professzora arról, hogy a nőknek miért egészséges a maszturbáció. Íme, 13 pontban!

Boldogabbá tesz. Nem kell túlbonyolítani: az emberek szeretik az örömöket. Az orgazmus endorfint, dopamint és oxitocint szabadít fel, amelyek természetes hangulatjavítók. Nincs szükség gyógyszerekre vagy drogokra, ha van ennél egyszerűbb módszer is.

Jobban megismerjük a saját testünket. A saját testünk a legjobb barátunk kell, hogy legyen, mert egy életen át elkísér. Megvan a lehetőségünk, hogy minél jobban megismerjük, különösen a nőknél lenne fontos, hogy feltérképezzék saját testüket.

Javítja a szexuális életet. A maszturbáció segítségével a nő is jobban tudja, mire van szüksége, amit a minél nagyobb közös élvezet érdekében a partnerének is elmagyarázhat. Ugyanígy azt is elmondhatja neki, hol érintse meg ahhoz, hogy nagyobb izgalmi állapotba kerüljön, és hol ne, mert nincs semmilyen hatása.

Az önkielégítés nemcsak normális és élvezetes, de egészséges is. Fotó: iStock

Segít aludni. Rengetegszer álmatlanságot okozhat egy fájó derék, vagy egy munkahelyi probléma. Az önkielégítés viszont oldja a fizikai és érzelmi feszültséget, így ellazítja a testet. Állítják, jobban alszik az, aki lefekvés előtt maszturbál - még az olvasásnál is jobb.

Csökkenti a szexuális feszültséget. Van olyan, hogy azonnal partnerre vágyunk, testünk egyszerűen ordít azért, hogy ölelje valaki. Ilyenkor egy önkielégítés rengeteget segít a problémán, és randira is higgadtabban mehetünk.

Menstruációs fájdalom csökkentése. Mégpedig úgy, hogy segíti a menstruációs vér távozását a szervezetből, ezáltal pedig a görcsök sem lesznek olyan fájdalmasak. A kutatások ugyan korlátozottak ebben a témában, de az orvos szerint nincs különösebb oka annak, hogy a nők menstruáció alatt is végezzenek önkielégítést.

Stresszoldó hatású. Nemcsak a szexuális feszültséget csökkenti, hanem az élet más területein is hasznos, sőt, kifejezetten eredményes módszer hírében áll.

Szexuálisan is karban tartja a testet. Két partner között - szakítástól az új kapcsolatig - gyakran hosszabb idő is eltelik, a kielégületlenség pedig a testre is hatással van. A maszturbáció rugalmasan és egészségesen tartja a szöveteket, serkenti a vérkeringést, és az agynak is szüksége van az izgalmi állapot fenntartására. A szex persze erre tökéletesen alkalmas, de ha éppen nincs, a dolog egyedül is megoldható.

Jó önmagában is, de... Az orvos határozottan ajánlja minden nőnek a vibrátor beszerzését, mert jelentősen növeli a maszturbáció élvezeti értékét.

Új lendületet adhat egy kapcsolatnak. A párkapcsolatokban biológiai szempontból nem mindig működik ugyanolyan belső órával a fiú és a lány, bármennyire szeretik is egymást. Ez feszültséget teremt a párok tagjai között, és talán szerencsésebb, ha ezt maszturbációval vezetjük le, mint ha keresünk egy titkos partnert hozzá.

Többszörös orgazmus. Ez a nők nagy ajándéka, amit maszturbációval tökéletesíthetnek. Egyszer, kétszer, háromszor? Minden csak rajtuk múlik, ez ugyanis tanulható! A férfiaknak is rengeteget jelent, ha látják, mekkora élvezetet okoznak a nőnek

Nincsenek árnyoldalai. Ezt fontos kihangsúlyozni: a maszturbációnak egyáltalán nincsenek káros hatásai. Nem gyengül az immunrendszer, nem okoz semmilyen fertőzést, nem pusztítja az agysejteket stb.

Egyszerűen jó! Mit kell ezen magyarázni? A zsúfolt naptárban szorítsunk időt saját magunkra is!