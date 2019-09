A legmeglepőbb tény az ujjainkról

Valójában persze ujjaink mozgatásában több izom is részt vesz, ám ezek egyike sem az ujjakban helyezkedik el. Egy részük a kézen, másik részük az alkaron fekszik. Maguk az ujjak három csontból és két ízületből épülnek fel, leszámítva a hüvelykujjat, amelynek két csontja és egy ízülete van. E csontok inakkal csatlakoznak a feszítő és távolító izmokhoz, így lényegében úgy engedelmeskednek azoknak, mint marionett bábok a bábszínésznek. Egyetlen kezünk ujjait egy emberöltő alatt mintegy 25 millió alkalommal mozdítjuk meg.

Hüvelykujjunk sok tekintetben eltér a többitől. Fotó: iStock

Így mozognak az ujjak

Kis-, gyűrűs, középső és mutatóujjunkat ugyanazzal az alkari izomköteggel tudjuk behajlítani, amelyhez egy közös, de a csuklónál négyfelé ágazó ínnal csatlakoznak. Amikor pedig ki szeretnénk nyújtani az ujjainkat, kisujjunkat egy különálló, a másik hármat pedig ismét közös ín és izom húzza hátra. A többivel szembeforduló hüvelykujj hajlításáért és kinyújtásáért külön izom és ín felel. A precízebb, kisebb erőkifejtést igénylő mozdulatokban a kéz izmainak jut hangsúlyosabb szerep. A hüvelykujj itt két saját izommal is rendelkezik, illetve osztozik egy közös izomcsoporton a kissujjal.

Jól látható, hogy a hüvelykujj mozgása viszonylag független a többiétől, egyszersmind szabadabb is. Ez jelentős részben annak az ízületnek köszönhető, amellyel a kézhez csatlakozik, és amely nemcsak a hüvelykujj előre és hátrafelé történő, hanem körkörös mozgatását is lehetővé teszi. Valójában a hüvelykujj annyira különböző a másik négy ujjtól mind anatómiai, mind fiziológiai tekintetben, hogy számos nyelvterületen nem is sorolják egy kategóriába azokkal. Az angol nyelv például egyaránt a finger kifejezést használja az utóbbiakra, míg a hüvelykujjat úgy hívja: thumb.

Az egyik legfontosabb érzékszervünk

Bár más főemlősök, így például a gorillák, csimpánzok és orángutánok hüvelykujja is szembefordul a többivel, mind közül az emberé mozgatható a legszabadabban. Mindez rendkívül hasznos az eszközhasználatban, hiszen precízebb fogást biztosít. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy kezeinket és ujjainkat nemcsak fogásra használjuk, hanem a tapintás által érzékszervként is rendkívül fontos szerepet töltenek be. Összesen mintegy 17 ezer receptor és szabad idegvégződés található ezen a területen, illetve az ujjbegyek bőre különösen érzékeny.

A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy az ujjak valójában mégsem teljesen izomtalanok: az ujjbőrben lévő szőrtüszők rendelkeznek ugyanis apró izmokkal, amelyek a szőrszálakat képesek felegyenesíteni megfelelő inger hatására. Ezek ugyanakkor semmilyen módon nem vesznek részt az ujjak mozgatásában.

