A megduzzadt ujjak okai

Nyári forróság

Hőség hatására kitágulnak az erek, ami miatt a bőrön át több hőt adunk le, őrizve szervezetünk megfelelő hőmérsékletét. Az erek tágulásával ugyanakkor folyadék juthat a szövetekbe, ami dagadást okozhat. A duzzadás általában elmúlik, ha viszont csak a kézfejet és az ujjakat érinti, a lábat pedig nem, továbbá fájdalmat is tapasztalunk, akkor érdemes felkeresni az orvost.

Túl sok só

Vajon a cukor vagy a só veszélyesebb az egészségre? Részletek itt.

Sok csipsz, ropi, olajban sült ételek, szalámi - ha túl sok sót viszünk be a szervezetünkbe, akkor ettől is bedagadhatnak az ujjaink. Általánosságban elmondható, hogy az enyhe duzzanat körülbelül egy nap alatt elmúlik, különösen, ha visszaveszünk a sófogyasztásból és sok folyadékot iszunk.

A ujjak megdagadása akár súlyosabb állapotokra is felhívhatja a figyelmet

Oszteoartritisz

Ha ujjaink az ízületi résznél dagadnak meg, akkor nagyon gyakran oszteoartritisz az oka. Ilyenkor a csontok között található ízületi szövet lebomlik, illetve degenerálódik. A betegség esetenként merevséggel, fájdalommal is együtt jár.

Limfödéma

A limfödéma, más néven nyiroködéma során a szövetek között folyadék szaporodik fel a nyirok keringési zavara miatt. A betegség okán az ujjak hurkaszerűen megvastagodhatnak, illetve a kagyló alakban behajló körmök is jellemzőek. Az ujjak mellett a kezek és a lábak is megdagadhatnak.

Preeklampszia

A terhességi magas vérnyomás, vagyis a preeklampszia a várandósság huszadik hete után jelentkezik. Feldagad a kéz és az arc, valamint hirtelen a testsúly is megnő, mivel a szervezet nagy mennyiségű vizet tart vissza. A láb is megduzzadhat, ha pedig a duzzanat 12 órán belül pihentetés, felpolcolás hatására sem apad, mindenképpen forduljunk orvoshoz. A preeklampsziát homályos látás, erősfejfájásés akár láz is kísérheti.

Forrás: prevention.com