Koronavírus: így edzhetünk otthon

Fontos, hogy legyen elég helyünk a mozgáshoz, hogy elkerüljük a sérüléseket - ha kell, toljuk arrébb a bútorokat. Azt is ellenőrizzük, hogy a padló burkolata mennyire csúszós, és ha szükséges, viseljünk edzőcipőt. Terítsünk le matracot, edzőszőnyeget vagy törölközőt, ha a talajon végzünk gyakorlatokat - nagyon fontos, hogy ezeket minden edzés után megtisztítsuk.

Motiváció, észszerűen felépített edzésterv, megfelelő felszerelés - ezek is kellenek a sikeres otthoni edzéshez. Olvassa el cikkünkben egy tapasztalt személyi edző tanácsait.

Attól, hogy a négy fal között mozgunk, sem a bemelegítésnek, sem a levezetésnek nem szabad elmaradnia, mindkettőre szánjunk legalább 10-10 percet. Minél intenzívebb mozgást tervezünk, annál hosszabbra érdemes venni a bemelegítés idejét, nyújtásnál pedig figyeljünk arra, hogy a leginkább igénybe vett izomcsoportokra megfelelő időt és figyelmet fordítsunk. Ilyenkor ne hagyjuk azonnal abba a mozgást, hanem egy 5-10 perces levezető szakaszt is iktassunk be még a nyújtás előtt.

Terítsünk le matracot, edzőszőnyeget vagy törölközőt, ha a talajon edzünk. Fotó: Getty Images

Ha rendszeresen mozgunk otthon, akkor nagyon fontos, hogy ugyanúgy beiktassunk pihenőnapokat, mint egyébként is. Ügyeljünk arra is, hogy rendesen kialudjuk magunkat, mert ez nagyon fontos az izmok regenerálódásához. Figyeljünk oda a hidratálásra is, mozgás közben mindig legyen kéznél víz, amiből kortyolhatunk, különösen, ha hajlamosak vagyunk az erős verejtékezésre. Ha azt tervezzük, hogy a megszokott edzésrutinunkat próbáljuk folytatni otthoni körülmények között is, akkor figyeljünk rá, hogy az étrendünkben elegendő fehérje, vitamin és ásványi anyag szerepeljen. A C- és a D-vitamin, a kalcium, a magnézium és a vas bevitelére érdemes leginkább gondot fordítani.

Figyeljünk a tisztaságra

Lényeges, hogy a lehető leghigiénikusabb legyen a környezet, ahol mozgunk. A padlót takarítsuk, mossuk le fertőtlenítőszeres vízzel, akárcsak az edzőszőnyegünket, matracunkat. Az edzéshez használt eszközöket, súlyokat, gumikötelet és egyebeket is érdemes tisztítani, fertőtlenítőszeres kendővel áttörölni. Az átizzadt ruháinkat vegyük le és mossuk ki, semmiképpen se maradjunk bennük a nap további részében, és mozgás után minél hamarabb fürödjünk meg, vagy zuhanyozzunk le.

A sérülések elkerülése érdekében fontos, hogy lehetőleg ne a karanténban kezdjünk el új, komolyabb alapokat igénylő mozgásformákat, mert nem biztos, hogy az online adott instrukciókat megfelelően tudjuk követni. Maradjunk az olyan gyakorlatoknál, mozgásformáknál, amelyeket már begyakoroltunk, és magabiztosan tudunk végezni, ha pedig korábban nem mozogtunk, akkor keressünk kifejezetten kezdőknek való online edzéseket.

Forrás: USA Today