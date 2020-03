Csökken a fertőzésveszély, ha így takarítunk

"A legjobb módszer afertőzéskivédésére a rendszeres kézmosás" - mondja Dr. Miryam Wahrman biológiaprofesszor. Hiába sikálunk azonban lelkesen, ha közben kórokozóktól hemzsegő tárgyakat, felületeket fogunk meg.

"A jelenlegi bizonyítékok alapján kijelenthető, hogy a koronavírus órákig vagy akár napokig is fertőző maradhat a különféle anyagokból készült felületeken. A háztartásokban és a közösségi terekben úgy akadályozhatjuk meg a legjobban a COVID-19 terjedését, ha gyakran megtisztítjuk a környezetünkben lévő tárgyakat, felületeket" - szól a CDC (magyarul: Járványügyi és Betegségmegelőző Központ) ajánlása.

Abban, hogy mire kell a legjobban figyelni, az alábbi lista nyújthat segítséget.

Koronavírus: ijesztően sok a hazugság

A COVID-19 koronavírusos betegség pillanatnyilag a világ egyik legnagyobb problémája. Nem csoda, ha mítoszok sokasága veszi körül. Ezek között akadnak olyanok is, amelyek tudományosnak látszó érvek mögé bújva terjesztenek veszélyes valótlanságokat. A WHO fel is sorolt egy tucatnyit, amelyeket jobb azonnal felismerni. Részletek itt.