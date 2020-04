Így foglaljuk le a gyerekeket karantén idején

Az elmúlt 2-3 hétben bizonyára sok anyuka, apuka kimerült már. Lassan kezdünk kifogyni az ötletekből, mivel foglaljuk le a gyerkőcöket a bezártság alatt. Ráadásul a szeretett húsvéti programokról is le kell mondanunk a járvány miatt, ezért most aztán mindenkinek elkél néhány hasznos tipp, mivel lehetne szórakoztatni a család legkisebb tagjait.

Fontos a fix napirend

A bölcsiseknél, ovisoknál fontos, hogy amennyire lehet, próbáljuk tartani velük a már megszokott napirendet, így például a délutánialvássoha ne maradjon el. Az ilyen pici korúak nagyon szeretnek a konyhában ügyködni, játéknak fogják fel, ha segíthetnek a főzésben, így ilyen dolgokkal remekül leköthetők. Moshatnak zöldséget és gyümölcsöt, összekeverhetik a nedves és száraz hozzávalókat, segíthetnek villával összetörni egy banánt, borsót fejteni, gyümölcsöt magozni, tojást felverni.

Egy olyan egyszerű játék is, mint a buborékfújás, akár fél órára-órára is le tudja kötni őket, csak arra figyeljünk, hogy semmiképp se igyanak bele a szappanos vízbe. Vécépapírgurigával akár nagyobb buborékokat fújni is megtaníthatjuk őket.

A rajzolástól a zoknipárosításig

A rajzolás, festés is szuper elfoglaltság, tegyük érdekessé: ne ecsettel fessenek, adjunk a kezükbe leveleket, vattapálcikát, vagy ha van bőrbarát festékünk, a saját ujjaikat is használhatják. Ha szerzünk lemosható festéket, engedjük meg, hogy bútorokra vagy a falra fessenek, rajzoljanak. A karanténban lazulhatnak kicsit az egyébként szigorú szabályok.

Az is jó játék, ha különböző tárgyakat rejtünk el a lakásban, amiket meg kell, hogy keressenek, és ha sikerül, valami apróságot kapnak érte jutalmul. Bevonhatjuk őket néhány "felnőttes" elfoglaltságba is, mint a teregetés, hajtogatás, zoknipárosítás - ebben a korban még sok gyerek kifejezetten élvezi az ilyesmit. De kitalálhatunk szerepjátékokat, otthon készíthető kellékekből is, ez garantáltan óriási móka lesz mindenki számára.

Kreatív feladatok nagyobbaknak

Az alsó tagozatosokat megpróbálhatjuk rávenni, hogy írjanak levelet a nagyszülőknek, távol lévő rokonoknak, barátoknak, akikkel most nem találkozhatnak. Amelyik gyerek szeret rajzolni, azzal keressünk közösen olyan témákat, amiknek alapján saját miniképregényeket alkothat. Az apróbb ház körüli munkákba ezt a korosztályt is bevonhatjuk, és adhatunk nekik olyan feladatokat, amelyekért napi, vagy heti szinten ők lesznek a felelősek, mint például a szemét kivitele, a virágok öntözése, a kert gyomlálása (ha van).

Az iskolások esetében is nagyon fontos, hogy amennyire lehet, megpróbáljuk otthon is betartani azt a napi időbeosztást, amihez hozzászoktak, legyen szó tanulásról, sportról vagy játékról. Heti 2-3 alkalommal (vagy akár többször) mozogjunk közösen otthon egy fél órát, az interneten számos videó közül válogathatunk, biztosan találunk olyat, amit felnőtt és gyerek egyaránt élvezni tud. Az is fontos, hogy a szülők is megosszák az otthoni gyerekfelügyeletet, egyenlően vállalják a terheket.

