A fogamzásgátló, amiről nyugodtan el lehet felejtkezni

Az úgynevezett fogamzásgátló implantátum lényegében egy gyufaszál méretű (4 cm hosszú és 2 mm átmérőjű), rugalmas műanyag rúd, amelyet általában a felkaron helyeznek el a bőr alá, érzéstelenítést követően. Behelyezéskor az implantátumhoz adott speciális eszközzel a bőrt átszúrják, a behelyezéshez használt eszköz „egy kicsit nagyobb azoknál, mint amiket vérvételnél használnak”, mondta Dr. Anne-Marie Amies szülész-nőgyógyász a The New York Times-nak. 7 nappal a felhelyezés után már véd a nem kívánt terhességektől, több mint 99%-os hatékonysággal.

Az implantátum alacsony szinten, de folyamatosan adagolja az etonogesztrel nevű hatóanyagot a véráramba. Az etonogesztrel egy mesterségesen előállított női hormon, ami a progeszteronhoz hasonlít, és megakadályozza, hogy a petesejtek kilökődjenek a petefészekből. A méhnyak nyálkáját is megvastagítja, ami megakadályozza, hogy a spermiumok elérjék a petesejtet, ha a peteérés mégis bekövetkezik – olvasható a Mayo Clinic oldalán.

El lehet felejteni

Az első fogamzásgátló implantátumot, a Norplantot 1983-ban hozták forgalomba Finnországban. A Norplant még hat pálcikából állt, amelyek akár öt éven keresztül is megelőzték a terhességet. Ugyanazt a diszkrét, rendkívül hatékony, hosszú távú és visszafordítható fogamzásgátlást kínálta, mint a spirál, anélkül, hogy kismedencei vizsgálatra lett volna szükség az alkalmazásához. A hat rúd behelyezése és eltávolítása azonban nehézkesnek bizonyult, így a Norplant nem terjedt el világszerte. A bevezetése óta eltelt évtizedek alatt a technológia folyamatosan fejlődött, így ma már csak egy pálcikára van szükség az évekig tartó védelemre – olvasható az FHI 360 nevű jótékonysági szervezet oldalán.

Az implantátumok legnagyobb vonzereje, hogy „felejthető”. A beültetés után nem kell velük foglalkozni, és három évig védelmet nyújtanak nem kívánt terhességek ellen. Ezért több tanulmány szerint is elsősorban a tinédzserek és fiatal felnőttek körében vonzó opció az olyan, nagyobb odafigyelést igénylő módszerekkel szemben, mint a fogamzásgátló tabletta vagy az óvszer (de utóbbival ellentétben a nemi úton terjedő betegségektől nem véd). Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ 2023. decemberi adatai szerint a szexuálisan aktív tizenéves lányok valamivel több mint 13 százaléka használta az implantátumot 2015 és 2019 között, szemben a 2006 és 2010 közötti 0,6 százalékkal. A többi fogamzásgátló módszernél nem tapasztaltak ekkora növekedést a felhasználók számában.

Az előnyei ellenére ugyanakkor egyelőre nem nevezhető bevett fogamzásgátló módszernek. „A spirálok jóval régebb óta elérhetők, és ez fontos szempont. Ehhez szoktak az orvosok, úgyhogy ezt javasolják” – mondta Dr. Jill Rabin szülész-nőgyógyász a Voxnak.

Dr. Csermely Gyula, az RMC Clinics szülész-nőgyógyász szakorvosa szerint Magyarországon pont az ismeretlensége miatt okozhat ellenérzéseket első hallásra a fogamzásgátló módszert kereső nőkben.

Jó néhány országban, így Franciaországban vagy Angliában kifejezetten népszerű és keresett fogamzásgátló módszer: a tabletta esetén mindenkivel előfordul, hogy elfelejti bevenni, itt erre értelemszerűen nincs szükség. További előnye, hogy nem eredményez esetenként gyulladást, mint a spirál, hiszen nem a méhbe kell felhelyezni

– magyarázza Dr. Csermely Gyula nőgyógyász. Utóbbi felhelyezése ráadásul igen fájdalmas tud lenni. Dr. Paula Castano szülész-nőgyógyász professzor szerint orvosként is könnyebb az implantátum berakása, hiszen a spirál esetében komplexebb ismeretekre van szükség.

Ráadásul – bár az implantátum évekig védelmet nyújt – bármikor el lehet távolítani, ha valaki úgy gondolja, eljött az idő a gyermekvállalásra. A kivétele is egyszerű: helyi érzéstelenítéssel történik, egy kis bemetszést ejtenek a karon. Ha valaki új implantátumot szeretne, akkor a régi kivétele után rögtön be is tehetik a másikat. Akárhogy is, csak egy kis sebhely marad a bemetszés helyén és pár napig lehet érzékeny utána a bőr. A kivétel után pedig körülbelül egy hónappal újra kezdődik a menstruáció.

Kiszámíthatatlan vérzés

Azonban – más hormonális fogamzásgátlókhoz hasonlóan – az implantátumok esetén is lehetnek mellékhatások. Ezek közül a leggyakoribb a kiszámíthatatlan és rendszertelen vérzés, ami általában az első három hónapra jellemző. Ezt követően a menstruáció enyhébb és kevésbé fájdalmas, mint korábban, sőt, van, akinél teljesen el is marad addig, ameddig az implantátumot használja.

Helgának (kérésére a nevét megváltoztattuk) 2021 augusztusában helyezték fel a bal karjába az implantátumot. Bár elsőre talán furcsának tűnhet, hogy egy kitapintható „pálcika” van az ember bőre alatt, szerinte egyáltalán nem zavaró. Ő előtte fogamzásgátló tablettát szedett, viszont olyan módszert keresett helyette, amivel nem kell naponta külön foglalkoznia, és hosszútávú megoldást jelent.

„Közvetlenül gyógyszerről váltottam szünet nélkül. Az első hónapokban a hormonváltás miatt kissé össze-vissza véreztem, de elég minimális mennyiségű volt. Reméltem, hogy én abba a részébe tartozom majd az implantátumot alkalmazóknak, akiknél teljesen abbamarad a vérzés, de ez sajnos nem így lett. Egy idő után az össze-vissza vérzésből folyamatos pöttyözés alakult ki. Később pedig ebből egy viszonylag rendszeres, havi-másfél havi szinten visszatérő vérzés lett, és végül is ez maradt meg hosszú távon. Nagyjából 4-6 hetente vérzek pár napot, nem pontosan érkezik, de minimális PMS jelekből egyértelmű előtte 1-2 nappal, hogy mikor fog kezdődni. Így ha nem is tökéletesen kiszámítható, de teljesen kezelhető” – mondta el lapunknak a tapasztalatait. Ezért nem fog újabb implantátumot berakatni a 3 év lejárta után, de összességében pozitív véleménnyel van a módszerről.

Ezt leszámítva minden szempontból a legideálisabb fogamzásgátlónak tartom, teljesen megbízom a védelmében, és semmilyen mellékhatást nem tapasztalok, sem testi (hajhullás, fogyás/hízás, pattanások), sem lelki/pszichés (depresszív hangulat, libidócsökkentés stb.) tünetek nem jelentkeztek nálam

– folytatta.

A leggyakrabban előforduló mellékhatások a súlygyarapodás, a mellfeszülés, a fejfájás, az émelygés és a petefészekciszta. Ezek viszont ritkán súlyosak, és csak az első pár hónapra jellemző a megjelenésük.

Akiknek nem ajánlott

Az implantátum felhelyezését egy konzultáció előzi meg, ahol az orvos kikérdezi a pácienst. A Healthline cikke szerint mindenképpen tisztázni kell többek között, hogy érintenek-e az alábbiak:

egészségügyi probléma, ami miatt gyógyszert szedünk,

magas koleszterin,

magas vérnyomás,

cukorbetegség,

máj- vagy vesebetegség,

depresszió,

gyógyszerallergia.

Azoknak nem ajánlott ez a módszer, akik korábban már mellrákkal küzdöttek, stroke-juk vagy szívrohamuk volt. Szintén kizáró ok szokott lenni, ha valakinél fennáll a trombózis gyanúja, illetve ha allergiás az implantátum valamelyik összetevőjére. Ezen kívül az ok nélküli vérzések, a májbetegségek, valamint egyes gyógyszerek miatt sem javasolt a használata. Terhesség után is használható, már a szoptatás alatt is biztonsággal felhelyezhető – írja a Health Direct.

„Klinikánkon több mint 10 éve alkalmazzuk ezt az eszközt, a páciensi kör visszajelzése nagyjából megegyezik a nemzetközi visszajelzések arányával: kb. 95%-ban nagyon elégedettek vele” – mondta Dr. Csermely Gyula.