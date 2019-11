Prosztatavizsgálat: milyen sűrűn kell elvégezni?

Talán nincs is olyan férfi, akinek ne szorulna össze kicsit a gyomra, ha a prosztatavizsgálat szóba kerül, pedig a nagyobb rizikójú csoportok számára akár életmentő is lehet, ha időben felfedezik, hogy valami probléma van. A prosztata vagy más néven dülmirigy egy olyan belső férfi nemi szerv, ami a húgyhólyag és a hímvessző között helyezkedik el, körbevéve a húgycsövet - ezért is van, hogy ha vizelési gondokkal küzdünk, akkor prosztataproblémákra is gondolhatunk.

Évenként ajánlott a prosztatarákszűrés 40 év felett. Fotó: iStock

Természetesen nem csak rákos elváltozás okozhat problémát, hiszen a megnagyobbodás idős korban nagyon gyakori (a dülmirigy súlya akár megtízszereződhet!), a hazai szakemberek azonban fokozottan ajánlják, hogy 40 éves kor felett járjunk évenkénti rákszűrésre. No, de pontosan miből is áll a vizsgálat, amitől annyira félünk?

Egy beszélgetéssel kezdődik

Az évenként ajánlott prosztatavizsgálat 40 felett több részből áll, s ebből valójában csak a rektális (végbélen keresztül végzett) az, ami némi kellemetlenséggel jár, ám az orvosi utasításokat betartva az is elviselhető.

Tünetek, amelyekre figyeljünk: - véres vizelet - merevedési zavarok - hátban, csípőben, mellkasban fellépő fájdalom - gyakori vizelési inger, vizelés - feldagadó lábak, gyengeség

De kezdjük inkább a könnyebb résszel: az orvos először is kikérdez panaszaink felől (vizelési gondok, szexuális problémák, fájdalmak, korábbi betegségek stb.), illetve felveszi a családi anamnézist, ami azért is fontos, mivel - bár pontos okai nem ismertek a prosztatarák kialakulásának - az egyenesági érintettségű (apa, nagyapa, fiú, testvér) férfiaknál a kutatások háromszor nagyobb esélyű kialakulást mutattak ki. A pontos kép megismeréséhez mindenképp szükséges vérvizsgálat is, melynek során a prosztata specifikus antigén (PSA) mennyiségét mérik. Akkor sem kell azonban kétségbe esni, ha a normál érték (vagy határérték) felett van az eredmény, ez ugyanis még nem egyértelmű jele a ráknak.

A prosztatarák rizikófaktorai A prosztatarák kialakulásának főbb okai és kialakulását elősegítő tényezők az alábbi négy csoportba sorolhatóak. - genetikai: egyenesági rokonnál korábban diagnosztizált prosztatarák - életmódbeli: kutatások szerint a túl zsíros étrend, azelhízáshajlamosíthat - környezeti: azoknál a férfiaknál, akik munkájuk során kadmiummal dolgoznak (akkumulátor- és elemgyártás, forrasztás, galvanizálás stb.) nagyobb eséllyel fejlődik ki a prosztatarák - hormonális: a vizsgálatok alapján megállapították, a magas tesztoszteronszint is hajlamosító tényező lehet

Ezt követően a fizikális vizsgálat jön, amikor az orvos áttapintja az alhasat, majd pedig állva és előrehajolva, vagy oldalt/hanyatt fekve, a térdeket felhúzva következik a rektális ultrahangvizsgálat, melynek során valóban ajánlott a lehetőségeinkhez mérten ellazulni, hiszen, ha valaki befeszít, akkor nemcsak az orvos dolgát nehezíti meg, hanem a sajátját is. Ilyenkor tapintással az orvos azt vizsgálja, hogy a normál esetben szelídgesztenye méretű szerv nagyobb, kisebb, felemás, esetleg nyomásra túlérzékeny.

Valóban évente kell?

Bár hivatalosan nem kötelező az évenkénti prosztatarákszűrés, de az orvosok egyöntetű véleménye alapján 40 éves kor felett erősen ajánlott, hiszen Magyarországon évente 1400-1500 férfi hal bele a prosztatarákba. Érdekes tény, hogy a férfiaknál a rákos megbetegedések 10 százalékát teszi ki a prosztatarák. Ha azonban időben felfedezik az elváltozást, sokkal nagyobb az esélye a betegnek a teljes gyógyulásra és az egészséges, hosszú életre.