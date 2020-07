Kiket veszélyeztet a prosztatarák?

A prosztatarák az egyik leggyakoribb férfiakat érintő tumoros megbetegedés. A legtöbb daganathoz hasonlóan ennek a ráktípusnak is jelentősen megnőtt az előfordulása az utóbbi évtizedekben, elsősorban a civilizációs ártalmak, a mozgásszegény, ülő életmód, illetve az átlagéletkor kitolódása miatt. Bár kialakulásának veszélye az életkorral nő, a betegség már a negyvenes éveikben lévőket is veszélyezteti. Miért alakul ki, és hogyan előzhetjük meg?

A prosztata leggyakoribb betegségei A férfiak húgy-ivarrendszeri problémái között vezető helyet foglalnak el a prosztata (dülmirigy) betegségei. A leggyakrabban előforduló betegségek: prosztatagyulladás, a prosztata jóindulatú megnagyobbodása és a rák. Ezekről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

A prosztatarák kialakulása

Magyarországon évente körülbelül 1500 férfi hal meg prosztatarákban, és tízezrek szorulnak kezelésre a betegség miatt. Kialakulásának pontos oka nem ismert, de számos tényező szerepet játszhat benne. A családi halmozódás genetikai okokra enged következtetni, illetve a hormonális hatás is jól ismert, mivel a tumor csak tesztoszteron jelenlétében fejlődik és növekszik. Emellett az egészségtelen ételek - a zsíros, rostszegény étrend -, illetve a mozgásszegény életmód is növelheti a daganat kialakulásának kockázatát.

Minden 45 évnél idősebb férfinak javasolt évente felkeresni egy urológust

A legtöbb daganattípushoz hasonlóan fontos, hogy a daganatot időben felfedezzék, mert korai diagnosztizálással még általában sikerrel gyógyítható. Mivel azonban a betegség korai stádiumában még szinte semmilyen panaszt nem okoz, orvoshoz sem fordulnak vele. Specifikus tünetek nem ismertek, általános panaszok jelentkezhetnek csupán, és azok is csak a korai stádiumot követően. A prosztata növekedésével vizelési panaszok léphetnek fel, a húgycső ugyanis összenyomódik, ami miatt a vizelet mennyisége csökken, de a beteg több alkalommal keresi fel a mellékhelyiséget. Előfordulhatnak a daganat húgycsőbe vagy húgyhólyagba betöréséből adódó tünetek, például véres ondó ürítése, vérvizelés, húgycsővérzés is.

Hogyan kezelhető a prosztatarák?

A betegség korai felismerésére az 50 év feletti férfiak rendszeres urológiai vizsgálata ad lehetőséget, melynek során az orvos kitapintja a dülmirigyet. Ha az orvos szerint fennáll a daganat gyanúja, akkor tűbiopsziás vizsgálatot végeznek, a szövettan eredménye pedig segít a diagnózis felállításában.



A tumor stádiuma és a beteg egészsége, illetve kora is befolyásolja a kezelés módját. Hetven év alatti betegeknél általában sugárkezelést, illetve sebészeti beavatkozást szoktak javasolni. Ha ezek a kezelések nem alkalmazhatóak - mert például a beteg nem járul hozzá, vagy a daganat már előrehaladottabb stádiumban van -, akkor a tesztoszteronszint csökkentésével lassíthatják a lefolyást.

Hogyan előzzük meg a betegséget?

A prosztatarák megelőzésének kulcsa az egészséges életmód, ebbe pedig beletartozik a megfelelő táplálkozás és a rendszeres testmozgás is. Érdemes kerülni a nehéz ételeket, illetve a kalóriadús édességeket, süteményeket és cukros üdítőitalokat. A zsíros ételek nemcsak megterhelik a gyomrunkat, de az elhízáshoz is hozzájárulnak, ami szintén segíti a daganat kialakulását. Érdemes több növényi rostot is a szervezetünkbe juttatni, a zöldségek és a gyümölcsök emellett pedig rengeteg hasznos vitamint, illetve ásványi anyagot is tartalmaznak. Jó tanács még, hogy maradjunk aktívak: a mozgásszegény életmód a rák mellett számos más betegség előidézője, érdemes tehát heti 4-5 alkalommal beiktatni valamilyen mozgásformát, amely megfelel az erőnlétünknek.