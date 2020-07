Figyelembe véve, hogy a prosztatarák az egyik leggyakoribb ráktípus a férfiak körében, igen fontos ismernünk a betegség tüneteit, mert bár bizonyosfajta prosztatarákok csak lassan növekednek és nem terjednek át más szervekre, egyéb fajtái agresszívak és életveszélyesek lehetnek. Korai stádiumukban azonban ezeket is könnyebb kezelni - igaz, a betegség ilyenkor még nem feltétlenül okoz észlelhető tüneteket, ezért a legfontosabb, hogy a férfiak rendszeresen részt vegyenek szűrővizsgálatokon: 50 éves kortól mindenkinek ajánlott így tennie, bizonyos rizikótényezők megléte esetén pedig már fiatalabb korban is.

Ami pedig az észrevehető tüneteket illeti, az alábbiakra érdemes figyelni, majd észlelésük esetén szakorvoshoz fordulni.

A vizelési problémák árulkodóak

Mivel a prosztata nagyon közel van a húgyhólyaghoz és a húgycsőhöz, a prosztatarák különféle vizeléssel kapcsolatos tüneteket okozhat. Ha nem járunk szűrővizsgálatra, akkor a betegség korai észlelése is csak akkor történhet meg, ha a tumor nagyon közel helyezkedik el a húgycsőhöz, mert ebben az esetben már korán tüneteket okoz - a probléma ezzel azonban, hogy a prosztatarák általában nem ilyen pontokon kezd növekedni.

A vizelési problémák egyik oka a prosztatarák is lehet

A növekvő tumor nyomhatja, összeszoríthatja a húgycsövet, akadályozva vagy ellehetetlenítve a vizelet távozását. Jelentkezhet továbbá:

égőfájdalomvizelés közben

nehezen elindítható vagy megszakítható vizelet

gyakoribb vizelési inger éjszaka

nagyon hirtelen fellépő vizelési inger, majd visszatarthatatlan vizelet

olyan érzés, mintha nem sikerült volna teljesen kiürítenünk a hólyagunkat

gyenge vizeletsugár

vér a vizeletben.

Csontfájdalom, erekciós zavar, duzzadó láb

A vizeléssel kapcsolatos problémákon túl a prosztata funkciója miatt (ez a nemi mirigy olyan folyadékot termel, amely fontos, a spermiumok életben maradását segítő összetevője az ondónak), majd pedig a tumor továbbterjedése okán a következő tüneteket is észlelhetjük:

vér az ondóban

erekciós zavar

fájdalmas ejakuláció

diszkomfortérzés a medencében

nem múló csontfájdalom

zsibbadás vagy fájdalom a csípőben, a lábban vagy a lábfejben

megduzzadó láb

megmagyarázhatatlan súlyvesztés.

A fentebb sorolt tünetek bármelyike esetén érdemes orvoshoz fordulni - még akkor is, ha tudjuk, hogy ezek a tünetek gyakran más problémára mutatnak, nem feltétlenül prosztatarákra. Ilyen lehet például a prosztata megnagyobbodása, a diabétesz, a húgyúti fertőzés, de okozhatják a tüneteket akár bizonyos gyógyszerek mellékhatásai is. Bárhogyan is: bízzuk szakorvosra az okok kiderítését!