A prosztata megnagyobbodásának okai

A probléma főként az ötven év feletti férfiakat érinti, és általában jóindulatú megnagyobbodásról van szó. A betegség gyakran összefügg a szervezet időskori hormonális változásaival. A betegség kialakulásának esélye az életkor előrehaladtával nő: 80-90 éves korban már 80 százalékos az előfordulási aránya.

A prosztata-megnagyobbodás fázisai

A prosztata a húgyhólyag alapján helyezkedik el, a húgycső ezen áthaladva tart a külvilág felé. Ha tehát a prosztata növekszik, a húgycsövet összenyomja, szűkíti, így alakulnak ki a vizelési zavarok, melyek három fázisra oszthatók.

1. fázis: nehezen induló vizelés jellemzi, megnő a vizelési idő. A húgyhólyag nagyjából kiürül, de hátramarad némi vizelet.

2. fázis: nehézkesen megy a vizelés, olyan érzése marad a betegnek, hogy nem tudja kiüríteni a hólyagját. Ilyenkor ez így is van, ugyanis a hólyag valóban nem ürül ki, hamarosan újra telítődik. Ez pedig állandó vizelési ingerhez vezet, akár éjszaka is többször felkel a beteg, hogy a mosdóba menjen. Mivel a vizelet a húgyhólyagban marad, így zavarossá válik, könnyen kialakulhat prosztatagyulladás, hólyaghurut, heregyulladás valamint vesemedence-gyulladás is. A probléma könnyen vezethet fájdalmas magömléshez és véres ondóhoz is.

3. fázis: teljesen képtelenné válik a vizelés, a húgyhólyag izomzata elvékonyodik. A vizelet nyomása a veséket is tönkreteszi, veseműködési zavarokat okoz.

A prosztata-megnagyobbodás jeleit észlelve célszerű orvoshoz fordulni!

Mi okozza a betegséget?

Születéskor a prosztata egészen kicsi, serdülőkorban kezd el igazán növekedni, és körülbelül 25 éves korra fejlődik ki, ilyenkor gesztenye nagyságú. Betegség esetén a prosztata sejtjei szaporodni kezdenek, ez vezet a szerv növekedéséhez. Nevezhetjük ezt a prosztata daganatának is, de mindenképpen jóindulatú jelenségről van szó, hiszen az osztódó sejtek nem képeznek áttétet. Megnagyobbodása az életkorral fokozódik, ez jelenti a fő okot. 60 év felett csaknem a férfiak felét érinti a betegség. Növekedésének oka ismeretlen, de kutatások szerint a dülmirigy tesztoszteronra való érzékenysége okozza a problémát.

A prosztata megnagyobbodásának kockázati tényezője lehet a családi halmozódás, ugyanis a betegség genetikai hajlamot mutat.

Kialakulásában a hormonok is felelőssé tehetők, különösen a tesztoszteronszint növekedése okozhat megnagyobbodást. A férfi és női nemi hormonok aránya is jelentős, ugyanis a növekvő ösztrogénszint a tesztoszteronszint növekedését is eredményezi ez pedig a prosztata növekedésével jár.

A nős férfiaknál gyakoribb a megnagyobbodás megjelenése, amely a szexuális aktivitással köthető össze.

A prosztata-megnagyobbodás leggyakoribb tünetei: gyakori vizelés, éjszakai vizelési inger, a vizelet indításának nehézsége, vékony, megszakadó vizeletsugár.

Fontos, hogy a jeleket észlelve forduljunk orvoshoz, hiszen akár prosztatarákot is jelezhetnek ezek a tünetek.