Nézzük tehát az egészséges étkeket, amelyek nem csak azért fontosak, mert jót tesznek a szervezetünknek, hanem azért is, mert viszonylag könnyen elérhetők, azaz reálisan lehet velük számolni a mindennapi menüsorban.

Csonthéjasok

Olívaolaj

Már egy maréknyi dió elfogyasztása is csökkenti a koleszterinszintet. Fotó: Getty Images

Egy nemrégiben végzett kutatás kimutatta, hogy az egészséges táplálkozás érdekében bizony jóval mélyebben kell az embereknek a zsebükbe nyúlniuk. Most azonban bemutatunk néhány ételt, melyek kedvező árúak, mégis igen jót tesznek nekünk. Részletek!

Lazac

Vörösbor

A csonthéjas magvak - mogyoróban, mandulában és dióban - tobzódnak a szervezetünkre jótékony hatást gyakorló vitaminokban, ásványi anyagokban. Már egy maréknyi dió elfogyasztása is csökkenti a koleszterinszintet, és óvja az artériákat a gyulladástól. A benne található omega-3 zsírsavak nem csak. A mogyoró magas rosttartalommal és telítetlen zsírsavakkal szintén elengedhetetlen része az egészséges táplálkozásnak. Kutatásokkal igazolták, hogy a diófélék legalább heti ötszöri fogyasztása 30 százalékkal csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát.Az olívaolaj rendkívül gazdag esszenciális zsírsavakban, amelyek segítik a zsírban oldódó vitaminok felszívódását. Antioxidáns-tartalma, és mivel főként telítetlen zsírsavakat tartalmaz, a koleszterinszintre is jótékony hatással van. Az extra szűz olívaolajat hidegen sajtolják, közvetlenül a szüretelés után. Salátákhoz, párolt zöldségekhez, sajtokhoz jól illik, s ez a legegészségesebb választás!A rendszeres halfogyasztás segíti a szív egészséges működésé. Azokban a populációkban, ahol az étrend jelentős részét a halból készült fogások teszik ki (például az eszkimók között vagy Japánban) kifejezetten alacsony a szívbetegségek előfordulása. A lazac húsa, legfontosabb egészségvédő tápanyaga azonban az omega-3 zsírsav, amely a szívműködés mellett a vérnyomásra is jótékony hatással van. Jellegzetes rózsaszín színét az astaxantin festékanyag adja, amely az immunrendszert serkenti. vörösbor szív-és érrendszerre gyakorolt jótékony hatását elsősorban a rezveratrolnak tulajdonítják. Ez, a polifenolok közé tartozó vegyület elsősorban a vörös szőlőben található, de tartalmazza az étcsokoládé és a mogyoró is. Ez a vegyület védi meg a növényt a fertőzésektől, a szervezetre pedig gyulladáscsökkentőként hat., így védi az érfalakat, csökkenti az érelmeszesedés kockázatát. Vigyázat: túlzásba vinni a vörösbor fogyasztását sem szabad, de nagy esetszámú vizsgálatokkal bizonyították, hogy napi 1,5-2 dl bor 15 százalékkal csökkenti a szívinfarktus rizikóját.