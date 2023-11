Meglepő, mi válthatja ki a Viagrát

Több amerikai intézmény is részt vett abban a vizsgálatban, ami a testmozgás és a merevedési zavar összefüggéseit tárta fel. Az egyesült államokbeli Baylor College of Medicine, a Boston Scientific és a Miller Scientific kutatói 11 korábbi, összesen 1147 résztvevőre kiterjedő tanulmányt elemeztek. Ezekből kiderült, hogy a heti háromszori, minimum fél órás gyaloglás vagy kerékpározás minden merevedési zavarban szenvedő férfinél javította az erektilis funkciókat – számol be a ScienceAlert a kutatás eredményeiről.

Testi vagy lelki ok is lehet a háttérben. Fotó: Getty Images

Nincs mellékhatása és ingyenes

A testmozgás régóta összefüggésbe hozható a jobb merevedési funkcióval, mivel javítja a vérkeringést, emellett segít az elhízás kezelésében és a vérnyomás csökkentésében is, amelyek mind a merevedési zavar kockázati tényezői. Ráadásul nem mindenki szeret erre a problémára gyógyszert szedni, mert az gyomorégést, hányingert és fejfájást is okozhat. Ezzel szemben a mozgásnak semmi káros mellékhatása nincs, ráadásul pénzbe sem kerül – hangsúlyozzák a szakértők.