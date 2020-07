A merevedési zavar csak az első jel

A férfi legnagyobb rémálma a merevedési zavar

Mindent a merevedési zavarról Immár nem tabu, de továbbra is kínos téma, amivel nehéz orvoshoz menni, amiről nem könnyű beszélni. A férfi nem mindig csúcsra járatható gép, a nő pedig nem szexéhes vadmacska. Szabaduljunk meg téves elképzeléseinktől, hibás reakcióinktól, régi sebektől! Kattintson!

Vizelési és vizelettartási problémák

Daganatos megbetegedés - a fiatalokat is érinti

A szexuális teljesítőképesség csökkenése érzékenyen érinti a férfi önbecsülését, és egyenes hatása van a párkapcsolatra is. A pszichológiailag nehezen feldolgozható problémát azonban nem szabad pusztán az életkorhoz kapcsolni, a merevedési zavar ugyanisis lehet. Sőt, utalhat akár egy már meglévő, ám egyelőre tünetmentes panaszra is, például szívbetegségre, érrendszeri problémára, hormonális zavarra, vagy cukorbetegségre , amely nem feltétlenül az ivarszerveket érinti. Fiatal és idősebb korban is egyaránt fontos odafigyelni erre, és szükség esetén jelezi az orvosnak. Még akkor is, ha ez a szexuális életben nem jelent rendszeres problémát.A vizelettartási gondok a köztudatban elsősorban női problémaként vannak jelen, viszont a férfiak is nagy számban érintettek. A férfi inkontinencia mint például az idegrendszeri károsodások, stroke, de a különféle antidepresszánsok, vérnyomáscsökkentők, altatók és a helytelen életmód (dohányzás, stressz, túlzott alkohol-és koffeinfogyasztás) is hatással lehetnek a vizelési ingerre.Leggyakrabban mégisa panaszok hátterében, amelynek elváltozásai - megnagyobbodása, gyulladása vagy daganata -. Az ötvenévesnél idősebb férfiak közel kétharmadánál jelentkezhet a prosztata jóindulatú megnagyobbodása . Vizelési problémák esetén érdemes előbb a kezelőorvosunkkal konzultálni gyógyszereinkről. A betegség megfelelő kezelésével pedig rövid időn belül akár teljesen megszüntethető ez a kellemetlen panasz.A prosztatarák az egyik leggyakoribb férfibetegség, elsősorban az 50 év feletti férfiakat veszélyezteti, az idősebb férfiak mintegy hatodánál alakul ki. A betegség keletkezésében örökletes tényezők is szerepet játszhatnak, így ha a családban előfordult már daganatos megbetegedés, különösenA prosztatarák gyógyítható, rendszeres szűrővizsgálattal időben kiszűrhető. Kevésbé gyakori, ám mindenképp jelentős megbetegedés a hererák, amely főként a fiatal, 16-35 év közötti férfiakat veszélyezteti. Ez az egyik legsikeresebben gyógyítható rákos megbetegedés, de nem mindegy, milyen stádiumban sikerül diagnosztizálni.A betegségekidőben felismerhetők. Fontos, hogy már fiatal kortól kezdve odafigyeljünk magunkra, így észrevehetjük a legkisebb elváltozásokat is. A férfi ivarszervek betegségei között ugyanis több olyan van, amelycsak előrehaladott állapotban okoz panaszokat.például a betegség időben történő felismerésének kulcsa lehet az önvizsgálat, hiszen az érintett korosztály többnyire ritkán kerül más okokból orvoshoz. Fontos az ajánlott, általános és speciálisan férfiak részére szervezett szűrővizsgálatokon való részvétel, melyek idejében felfedhetik azokat a betegségeket, amelyek kezeletlenül hagyva súlyosan veszélyeztethetik az egészséget.