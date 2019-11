Merevedési zavara van? Cukorbeteg is lehet!

Az erekció bonyolult folyamat, amelyben szerepet játszanak érrendszeri, hormonális, idegi és pszichés tényezők is. Az érrendszer állapota kulcsfontosságú az erekció létrejöttében és fenntarthatóságában. Erekció hiányában a hímvessző barlangos testeinek (corpus cavernosum) verőerei összehúzódott állapotban vannak, de nemi izgalom hatására falai ellazulnak, így megnő az átmérőjük lehetővé téve a megnövekedett vérmennyiség beáramlását; ezzel létrejön az erekció. Ilyenkor a vénák mechanikailag összenyomódnak, így gátolttá válik a vér elfolyása, s a. Ebből a nagyon leegyszerűsített folyamatból is látszik, hogy az erek állapotának milyen óriási jelentősége van az erekció létrejöttében és annak megtartásában.

Tehát minden olyan tényező, amely károsítja az érfalat, merevedési zavar vonatkozásában. Ilyen a dohányzás, a drog-, az alkoholfogyasztás és bizonyos betegségek. Ide tartoznak a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás, a cukorbetegség , a magas koleszterinszint. Számos urológiai probléma is csökkentheti az erekció keménységét. A merevedési zavar ezen betegségek előjeleként is jelentkezhet, vagyis a potenciazavar már jóval az egészségügyi probléma súlyossá válása előtt figyelmeztet a betegség kialakulására, amikor az még könnyebben kezelhető, és a szövődmények megelőzhetők. Hazánkban az érintettek közül sajnos még mindig kevesen fordulnak megfelelő szakorvoshoz, urológushoz, andrológushoz.Sokan nem is gondolnák, hogy a helyes táplálkozás és a rendszeres fizikai aktivitás közvetlenül kihatással van a normális szexuális életre. Ha valaki diabéteszben szenved, még fontosabb a diéta és a rendszeres fizikai aktivitás. A diéta és a testmozgás együttesen erősítik egymást. Tanulmányok igazolják, hogy azok, akik rendszeres testmozgást végeznek, kevésbé hajlamosak a cukorbetegségre, és azok, akik cukorbetegek, de mozognak, jobban tudják kontrollálni vércukorszintjüket.Az idősebbeknél jelentős mértékben, azaz a férfi nemi hormon szintje, ezért cukorbetegségben fokozattan kell figyelni a hormonszint stabilizálására. Mindezek mellett érdemes figyelni arra is, hogy az aktív szexuális élet, mint fizikai aktivitás befolyásolhatja a vércukorszintet, ugyanis heves hormonváltozásokat idézhet elő.