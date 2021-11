Okozhat-e fejfájást a magas vérnyomás?

"Kutatások igazolják, hogy amagas vérnyomáscsak ritkán okoz fejfájást, kivéve az úgynevezett hipertenzív krízis állapotát, amikor az értékek hirtelen megemelkednek. Ebben az esetben nem a vérnyomás számszerű értéke számít, hanem az, hogy gyors, hirtelen emelkedés következik be. Ha valakinek rövid idő alatt 120/80 Hgmm-ről 160/100 Hgmm-re emelkedik a vérnyomása, az is okozhat tüneteket, akár fejfájást is, ugyanakkor akár 210/120 Hgmm-es érték mellett is lehet panaszmentes a beteg, ha az stabilan magas, és lassan alakult ki" - mutatott rá dr. Kapocsi Judit PhD, a KardioKözpont magasvérnyomás- és érkockázat-specialistája.

A magas vérnyomás önmagában ritkán okoz fejfájást. Fotó: Getty Images

"Vagyis ha a vérnyomás kiugrik, amit orrvérzés, rossz közérzet,fejfájáskísér, akkor várjunk öt percet és ismételjük meg a mérést. Amennyiben nem csökken, valamint a panaszok is fennállnak még, hívjunk mentőt" - tanácsolja a szakember. Ha azonban nem köthető ilyen krízishez, a fejfájás kivizsgálásánál több szakorvosi vizsgálatra is szükség lehet, hiszen a kiváltó okok is különbözőek lehetnek az izomgörcstől, a fogászati és vércukorproblémákon, pajzsmirigybetegségen át egészen a fül-orr-gégészeti gyulladásig és neurológiai problémákig.

Az időjárási frontok is hatással vannak ránk

Az idősebbek és az arra érzékenyek megérezhetik magukon az időjárás változásait, bár az egyre szélsőségesebben megjelenő frontok a fiatalabbakat is megviselhetik. A hőmérséklet, a páratartalom, a légnyomás, a szélerősség változásai az érzékenyeknél gyengeséget, szédülést, koncentrációs zavarokat és akár fejfájást is okozhatnak. Ennek oka, hogy a test próbál alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, ehhez hangolva a hormon- és immunrendszert, ahogy természetesen a vérnyomást is.

Hidegfront esetén a vérerek összeszűkülnek, ami vérnyomás-emelkedést eredményezhet, mivel a szívnek ekkor keményebben kell dolgoznia, hogy a beszűkült ereken a vér áramolhasson. Statisztikák szerint ezért hidegben akár 40 százalékkal is megnőhet a szív- és érrendszeri panaszok miatti halálozások száma. Melegfront hatására éppen a fentiek ellentéte játszódik le, vagyis ekkor az erek kitágulnak, aminek hatására a vérnyomás értéke csökken. Ilyenkor jelentkezhet gyakrabban fejfájás, migrén is, de nem közvetlenül a vérnyomás változása miatt, hanem a szervezetet érintő változások összességének eredményeként.

A magas vérnyomást tünetek nélkül is kezelni kell

"Bár a magas vérnyomásnak ritkán vannak árulkodó tünetei, mégis annak, aki többször is tapasztal szokatlan jeleket, mint akár a fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, szédülés, kimelegedés, mindenképpen ajánlott a kardiológiai kivizsgálás. Ha a családban már előfordult magasvérnyomás-betegség, úgy tünetmentesség esetén is fontos a rendszeres orvosi ellenőrzés, ugyanis a betegségre való hajlam örökölhető" - magyarázta Kapocsi doktornő. "A vizsgálat természetesen nemcsak a nyugalmi vérnyomásmérést jelenti, hanem szükség lehet 24-168 órás vérnyomás-monitorozásra, nagylabor vizsgálatra, EKG-ra, esetleg arteriográfiára is. A magas vérnyomás - akár tünetek nélkül is - feltétlenül kezelendő a komoly szövődmények elkerülése miatt. Pontosan beállított gyógyszerekkel és megfelelő életmóddal akár a stroke, a szívinfarktus és más komoly betegségek is megelőzhetők" - tette hozzá.