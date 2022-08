Mit ne tegyünk ízületi gyulladásnál?

Az ízületeknek rendkívül fontos szerepük van a mozgásban, a megbetegedésük ezért nem csupán fájdalommal jár, de a mozgás beszűkülését is eredményezheti. Statisztikák szerint nagyjából minden ötödik magyart érint valamilyen mértékű ízületi fájdalom, a kellemetlen panaszok mögött pedig sok esetben ízületi gyulladás áll.

Az ízületi megbetegedések egy formája, az ízületi gyulladás vagy artritisz rendkívül elterjedt, Magyarországon mintegy 150 ezer embert érint. Kezelése komplex feladat - lássuk, milyen terápiás lehetőségek jöhetnek szóba!

A probléma hátterében többféle kóros állapot húzódhat. Sok esetben valamilyen autoimmun betegség váltja ki, ilyenkor az immunrendszer tévedésből a szervezet saját sejtjei ellen fordul (például reumatoid artritisz). Okozhatják bizonyos anyagcserezavarok is, ilyen a köszvény , melynek során megnövekszik a vér húgysavtartalma, az ízületekben pedig nátrium-urát kristályok rakódnak le. Ritkább esetben valamilyen fertőzés is kiválthatja, ilyenkor a tünetekhez rendszerint magas láz, hidegrázás és végtagfájdalom is társul.

Tulajdonképpen bármelyik ízületünkben kialakulhat gyulladás, ám leggyakrabban a kezekben, lábakban, térdekben, csípőkben, esetleg a deréknál vagy a nyaknál jelentkezik. A kezelését is alapvetően befolyásolja, hogy milyen okok állnak mögötte, általánosan elmondható azonban néhány hasznos tanács, amit minden érintettnek javasolt megfogadnia.

Ne csak fájdalomcsillapítókat szedjünk

Az ízületi gyulladás egy nagyon komplex betegség, amelynek így a gyógyítása sem egyszerű. A kezelés során legalább olyan fontos a gyulladás csökkentése, mint a fájdalom enyhítése. Szerencsére a patikák polcairól is válogathatunk olyan vény nélkül is kapható gyógyszerek közül, amelyek egyszerre enyhítik mind a két panaszt. Persze ezek a készítmények önmagukban nem minden esetben elegendőek, sokszor szteroidokra és más terápiákra is szükség van.

Az ízületi gyulladás komoly fájdalmakat okozhat. Fotó: Getty Images

Ne halogassuk a betegség kezelését

Gyulladás esetén a tünetek nem mindig ugyanolyan intenzitásúak. Vannak a betegnek jobb időszakai, amikor a fájdalom enyhül, és az érintett végtagot is jobban tudja mozgatni, mint korábban. Sajnos azonban ez nem mindig jelenti azt, hogy a probléma megoldódott, a betegség fellángolásával a tünetek is visszatérnek, sőt akár rosszabbá is válhatnak a korábban tapasztaltnál. Emiatt sokan halogatják a betegség kezelését és nem keresik fel az orvost annak reményében, hogy a panaszok idővel maguktól is elcsitulnak. Megfelelő terápiát alkalmazva a tünetek enyhíthetőek és a beteg életminősége is javítható, ha azonban halogatják a kezelést, a betegségnek más szövődményei is kialakulhatnak.

Válogassuk meg, hogy mi kerül a tányérunkra

Az ízületi gyulladás mögött számos tényező állhat, sok embernél például az egészségtelen étkezés vagy a túlsúly miatt alakul ki. A nagy testsúly az ízületekre is jelentős terhelést ró, ezért a gyógyszeres kezelés mellett nagyon fontos a megfelelő életmód kialakítása és követése. Amennyiben a gyulladás hátterében a köszvény áll, úgy az étrendünket még jobban meg kell válogatnunk. Húst csak mértékkel szabad fogyasztani, főleg a vörös húsokat és a belsőségeket (például máj) javasolt kerülni, de a túl sok spárga, gomba és a bab is gondot okozhat. Köszvényeseknek szintén kerülendő az alkohol.

Ne terheljük túl magunkat

Ízületi gyulladás esetén két komoly hibát követhetünk el: ha nem mozgunk eleget, illetve ha túl intenzíven mozgunk. Akinek komoly térdfájdalmai vannak, az valószínűleg nem szívesen tesz egy felesleges mozdulatot sem, pedig az aktivitás is segíthet enyhíteni a gyulladást. Nem szabad azonban túlzott terhelésnek kitenni az ízületeket, kezdetnek egy hosszabb, közepes tempójú séta elegendő lehet. Bizonyos sportok (jóga, úszás) és tornagyakorlatok kimondottan az ízületi panaszok enyhítésére szolgálhatnak, ezekről érdemes egy orvossal vagy gyógytornásszal is egyeztetni.