Menstruáció: ha ezt tapasztalod, fordulj orvoshoz!

John Guillebaud, a University College London professzora kutatásában a menstruációs fájdalmak és a szívroham fájdalmai közé tett egyenlőségjelet. Az esetlen hasonlítgatás még mindig azért szükséges, mert a menstruációs fájdalom, azaz „női nyavalya” a mai napig nincs a helyén kezelve, pedig az erős vérzéssel kísért havi ciklus komoly egészségügyi problémát is jelezhet.

Mikor van a pont, amikor orvoshoz kell fordulni?

A menstruáció sokaknak valamekkora fájdalommal is együtt jár, de egyes esetekben a fájdalom mértéke/vérzés erőssége jóval erőteljesebb. Ez valamilyen komolyabb problémára utalhat, ami minden esetben szakorvosi kivizsgálást igényel.

A fájdalmas és túlságosan bő vérzés hosszabb távon vérszegénység kialakulását is magával hozza, nem beszélve a kezeletlen betegségek mellett jelentkező szövődményekről. Szerencsére a jelenséget könnyű felismerni, és szakorvosi segítséggel az esetek többségében könnyen kezelhető. Egy vérvizsgálat, valamint egy rutin nőgyógyászati ellenőrzés már a lehetséges okok egy jó részére fényt deríthet, mélyebb vizsgálatok elvégzéséhez más szakterületek orvosainak bevonása is szükséges lehet.

– mondta dr. Hetényi Gábor, a Nőgyógyászati Központ szülész-nőgyógyásza.

Mi okozhat fájdalmas menstruációt?

<b><span>Endometriózis </span></b>

Az endometriózis során a méh nyálkahártyája a méhen kívül is megjelenik, és ugyanúgy érvényes rá a ciklikus vastagodás, majd a leválás. A méhen kívül jelentkező méhnyálkahártya igen nagy fájdalommal is társulhat. Tünetei rendszerint erősebben jelentkeznek, mint a menstruáció szokásos jelei: a fokozott vérzés, a görcsös hasi és kismedencei fájdalom, az emésztési zavarok, a hányinger, valamint a fájdalmas szexuális együttlét mind figyelmeztető jelek lehetnek. Sokan a meddőségi vizsgálatok során kapják meg a diagnózist az endometriózisról, ugyanis meddőséget is okozhat.

<b><span>Mióma</span></b>

A mióma a méh izomszöveteinek, az esetek nagy többségében, jóindulatú elváltozása, daganata. Problémás lehet, ha a megvastagodott, majd leváló méhnyálkahártyát akadályozza a kiürülésben, mivel a miómás méh nem tud megfelelően összehúzódni. Ilyenkor a vérzés elhúzódhat, bővebbé válhat és fájdalommal párosulhat.

<b><span>Méhen belüli fogamzásgátló eszközök</span></b>

Sok esetben a felhelyezett eszközök (pl. spirál) okozzák a bővebb vérzés. Minden ilyen eszköz valamivel nagyobb mennyiségű vérzést eredményez, de abban az esetben, ha problémát okoz, a vérzés mértéke jelentősen nőhet, valamint erőteljes fájdalom is jelentkezhet.

<b><span>Hormonális okok</span></b>

A túlzott, elhúzódó és fájdalmas menzesz hátterében hormonális okok is meghúzódhatnak. Ezek közül a leggyakoribb az a túl magas ösztrogén szint, de akár pajzsmirigy problémák is lehetnek.

<b><span>Véralvadási zavarok</span></b>

A túlságosan bő vérzés hátterében a véralvadási folyamatok zavara is állhat, mely komoly veszélyeket rejt magában. A vérzékeny állapotok (illetve a rossz dózisú véralvadásgátlók) bő, fájdalmas vérzést eredményezhetnek!