hatékonyan csillapítja a lázat enyhíti a fájdalmat

csökkenti a gyulladásos tüneteket



Az acetilszalicilsav a nem-szteroid fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentő gyógyszerek csoportjába tartozik. Alkalmazható enyhe és középerős fájdalmak, pl. fejfájás, fogfájás, hátfájás, ízületi fájdalmak és menstruációs fájdalom csillapítására; továbbá lázas és reumás megbetegedések tüneteinek enyhítésére. Meghűléses fájdalmakra kifejezetten hatásos (torokfájás, fejfájás, izomfájdalom, a felsőlégúti fertőzés gyakori kísérő tünetei.)

Vizsgálatok bizonyítják, hogy 2 óra elteltével szignifikánsan csökkentette a panaszokat, a torokfájás tüneteinek csökkentése 6 órán keresztül tartott. (hivatkozás:

Tudtad? Az acetilszalicilsav, a Kalmopyrin hatóanyaga hatékonyan csökkenti az akut felső légúti fertőzéssel kapcsolatos gyakori fájdalmak tüneteit.

A Kalmopyrin® hatását más gyógyszerek befolyásolhatják. A kölcsönhatások az elmúlt időszakban, illetve a közeljövőben szedendő gyógyszerekre is vonatkozhatnak.

A Kalmopyrin® tablettával történő együttes alkalmazás esetén az alábbi gyógyszerek hatása fokozódik:

véralvadásgátlók (pl. kumarin-származékok, heparin, kivéve a kis adagban alkalmazott heparin-kezelést),

nem-szteroid gyulladáscsökkentők,



egyes vércukorszint-csökkentő gyógyszerek (szulfonil-karbamid),



metotrexát,



szulfonamidok és vegyületeik,



valproinsav,



digoxin, barbiturátok és lítium,



kortikoszteroidok alkalmazása vagy egyidejű alkoholfogyasztás esetén az acetilszalicilsav fokozhatja a gyomor- vagy bélrendszer vérzésének veszélyét.



A gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy a kezelőorvos, gyógyszerész által elmondottaknak megfelelően kell szedni. Amennyiben nem vagyunk biztosak az adagolást illetően, mindenképp kérdezzünk meg szakembert.

