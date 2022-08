Meglepő dolgok ronthatnak a köszvényen

A köszvény akkor alakul ki, ha a szervezetben túl magas a húgysav szintje. A húgysav a purinok – bizonyos élelmiszerekben megtalálható vegyületek – lebontásakor keletkezik. A húgysav egyébként normál esetben lebomlik és a vizelettel távozik a testből. Ám ha ez mégsem történik meg, akkor a húgysav kristályokká alakul az ízületekben, gyulladást és fájdalmat okozva.

A köszvényes betegek életében általában a tünetmentes és a tünetes időszakok váltakoznak – ez utóbbikat nevezzük fellángolásoknak vagy „köszvényes rohamoknak”. A fellángolás jellemzően fájdalommal, duzzanattal, bőrpírral és az ízület mozgatásának nehézségeivel jár. Ez az időszak nagyjából egy-két hétig tart. Az ilyen rohamokat számos dolog kiválthatja. Az alábbiakban a legismertebb triggerek mellett néhány meglepő provokálótényezőt is bemutatunk a Health cikke alapján.

A köszvény az ízületi gyulladás egyik gyakori típusa, amely bármelyik ízületet érintheti. Fotó: Getty Images

Purinban gazdag élelmiszerek

Sok purinban gazdag élelmiszer megemeli a szervezet húgysavszintjét, ezzel együtt pedig növeli a köszvényes roham kockázatát. A magas purintartalmú élelmiszerek a következők:

vörös húsok, például marha-, bárány- és sertéshús

belsőségek, például máj és vese

tenger gyümölcsei

szardella

szardínia

kagyló

pisztráng

tonhal

Úgy tűnik azonban, hogy nem minden purinban gazdag élelmiszer növeli meg a húgysavszintet, illetve a köszvényes panaszok esélyét. Ugyanis a borsó, a bab, a lencse, a spárga, a spenót és a gomba is bőségesen tartalmaz purint, mérsékelt fogyasztásuk azonban az eddigi eredmények szerint nincs hatással a köszvényes rohamokra.

Alkohol

A sör, a bor és a tömény szeszesitalok fogyasztása köztudottan növeli a vér húgysavszintjét. Tehát minél több alkoholt fogyasztunk, annál nagyobb egy közelgő köszvényes roham kockázata. A tudósok azonban megállapították, hogy a férfiak körében még a mérsékelt alkoholfogyasztás is fokozza a panaszok kialakulásának esélyét. Így a legjobb dolog, amit megelőzésképpen tehetünk, ha a minimálisra korlátozzuk az alkoholfogyasztásunkat.

Magas fruktóztartalmú italok és ételek

A fruktóz az egyetlen olyan cukorfajta, amely megemeli szervezetben a húgysavszintet. Emiatt aztán ajánlott kerülni a gyümölcslevek, az üdítőitalok, a sütemények és az édességek fogyasztását – feltéve, hogy nem szeretnénk 1-2 kellemetlen hetet szerezni magunknak egy köszvényes fellángolással.

Túlsúly vagy elhízás

Sokan nem tudják, hogy túlsúly vagy az elhízás nemcsak a köszvény kialakulásának magasabb valószínűségéhez köthető, hanem a gyakoribb fellángolásokhoz is köze lehet a súlyfeleslegnek. Az adatok szerint ugyanis összefüggés van a magasabb testtömeg-index (BMI) és a magasabb húgysavszint között. A magasabb BMI-vel rendelkezőknek tehát erősen ajánlott egy életmódváltás, a fogyással ugyanis megelőzhetők a jövőbeni köszvényes rohamok.

A köszvény nevű betegséget utánozza kaméleonszerűen az álköszvény, amelynek a tünetei ugyanazok, viszont kiváltó oka más: nem a húgysavkristály okozza, hanem a kalcium-pirofoszfát-dihidrát kristálya.

Stressz

Egyes kutatások szerint a stressz is hozzájárulhat a vér húgysavszintjének növekedéséhez. Feszültebb élethelyzetekben tehát könnyen lehet, hogy az érintetteknek nemcsak mindennapi nehézségeikkel, hanem a köszvényes roham kellemetlenségeivel is meg kell küzdeniük. Megelőzésképpen érdemes elsajátítani valamilyen stresszkezelési módszert, például az autogén tréninget.

Acetilszalicilsav

Az acetilszalicilsav a nem szteroid gyulladásgátlók csoportjába tartozik, azonban gyulladáscsökkentő tulajdonsága mellett láz- és fájdalomcsillapító hatással is rendelkezik. Ez a hatóanyag tehát sok esetben nagy segítséget jelenthet, csakhogy már alacsony dózisban is megnövelheti a húgysav szintjét a vérben, a köszvény fellángolásának kockázatát pedig csaknem a duplájára emelheti. Ha nálunk is megfigyelhető, hogy acetilszalicilsav-tartalmú gyógyszer beszedése után fellángolnak a köszvényes panaszaink, érdemes kikérni orvosunk tanácsát azzal kapcsolatban, hogy legközelebb milyen hatóanyagú gyógyszert válasszunk ehelyett a gyulladás, a láz vagy a fájdalom csillapítására.

Dehidratáció

Az elégtelen mennyiségű folyadékbevitel szintén magasabb húgysavszintet eredményezhet, hiszen a húgysav nem tud elég gyorsan távozni a vizelettel. Köszvényesként tehát nagyon fontos, hogy mindig eleget igyunk, és rendszeresen kimenjünk vécére, amikor már elérkezettnek érezzük az időt. Meleg időben és edzés közben fokozottan ügyeljünk az elegendő folyadék pótlására.

Időjárás

Meglepő lehet, de a időjárás is hatást gyakorolhat a köszvényre. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom például sokaknál kiválthat köszvényes rohamot – a forró és száraz időjárás kombinációja esetén pedig különösen magas a fellángolás rizikója. Azonban a rendkívül magas páratartalom sem segít sokat: ez szintén felerősítheti a köszvényes panaszokat, de kisebb mértékben.



