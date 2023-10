Ilyen betegségektől sajoghatnak az ujjaid

Az ujjfájdalomnak sokféle oka lehet. Egyebek mellett sérülések, krónikus egészségi állapotok és ízületi deformitások is állhatnak a háttérben. A főbb okokat és a diagnosztizálás lépéseit dr. Szily Tamás ízületi specialista, a FájdalomKözpont ortopéd-traumatológusa ismerteti az alábbiakban.

Az ujjfájdalomnak sokféle oka lehet. Fotó: Getty Images

Gyulladás

Igen gyakori kórkép a többnyire túlhasználatból eredő ínhüvelygyulladás, amely manapság nem ritkán a rendszeres számítógép-használat következtében alakul ki. Ennek egy formája a pattanó jelenség, amikor az ínhüvelygyulladás már egy olyan fokot ér el, hogy akár minden hajlítás és nyújtás fájdalmas, hallható-tapintható típusos jelenséggel jár. Ez egy idő után a mozgás elakadásával is járhat. Hasonló okból és módon alakulhat ki a csukló hüvelykujjoldali fájdalma, amely a hüvelykujj sajgásával és mozgáskorlátozottságával járhat, sokszor az alkarba sugárzóan. Ez az úgynevezett de Quervain-szindróma.

Gyulladások bármely ízületet érinthetnek, és az idősebbeknél jellemzően kopásos eredettel alakul ki a probléma. Főbb tünetei:

merevség

duzzanat

deformitás

A fiatalabbaknál vagy a középkorú korosztályban autoimmun gyulladásos betegségekhez társulva, esetleg annak vezető tüneteként is megjelenhet az ízületi gyulladás. Leggyakrabban a reumatoid artritisz részeként jelentkezik, amely csak Magyarországon több százezer beteget érint. Gyakori kórkép a bőrbetegségként ismert pszoriázis (pikkelysömör) is, amely az esetek egy részében az ízületeket is érinti. Szintén gyakran manifesztálódik ízületi gyulladással az anyagcserezavar okozta köszvény, amikor a vérben felszaporodik a szérumhúgysav mennyisége. A leggyakrabban a nagylábujjon okoz duzzanatot, fájdalmat, de egyéb ízületek – például a boka, a térd, a csukló és a könyök – is érintett lehet. Itt genetikai és táplálkozási okok állhatnak a háttérben.

Sérülések

A sérülések enyhébb formái – mint a rándulás, zúzódás – hosszú ideig panaszt, duzzanatot okozhatnak. A törés, a ficam és a nyílt seb azonnali orvosi vizsgálatot és ellátást igényel.

Idegbántalom

A perifériás neuropátia nevezetű idegi bántalom leginkább sérülés, cukorbetegség, fertőzés, perifériás vaszkuláris betegség és Guillain-Barré-szindróma következtében alakul ki. Jellemző tünete a lábfejekben, kezekben, ujjakban jelentkező fájdalom, égő érzés, zsibbadás és érzéskiesés.

Azokat a kórképeket pedig, amikor a test izmai, szalagjai, csontjai által alkotott hasadékban (alagútban) lévő idegek valamilyen hatás miatt nyomás alá kerülnek, alagút szindrómáknak nevezzük. A leggyakoribb a kéztőalagút szindróma. Ennek jellemző tünete az ujjak – főleg a hüvelyk-, a mutató- és a középső ujj – zsibbadása, valamint az éjszakai égő fájdalom.

Keringési zavar

Szóba kerülhet még keringési zavar, amely sápadt, hűvösebb, időnként sajgó ujjakat eredményezhet. Ilyen kórkép például a Raynaud-szindróma is.

Hogyan állítható fel a diagnózis?

Mindenképpen orvoshoz kell fordulni, ha...

az ujjfájdalom nem múlik,

a finommotoros mozgások nehezen vagy egyáltalán nem megvalósíthatók,

gyulladás tünetei azonosíthatók,

olyan általános tünetek is jelentkeznek, mint a láz, a fáradtság, az indokolatlan fogyás.

Ilyenkor alaposan kikérdezzük a pácienst a kórtörténetről, a tünetek jellegéről és jelentkezéséről, illetve természetesen fizikális vizsgálatot is végzünk, amely során nemcsak a látható tüneteket, de például a mozgathatóságot is vizsgáljuk” – ismertette dr. Szily Tamás.

Mint mondta, sok esetben laborvizsgálatok is szükségesek, amelyekkel egyebek mellett az autoimmun állapotok, a gyulladásos jelek, a reumatoid faktorok, vagy akár a húgysavszint is ellenőrizhető. Előfordulhat, hogy képalkotó eljárások – röntgen vagy MRI – is szükségesek, de neurológiai vizsgálatok felé is elindulhat a szakember. Az eredmények alapján már megszülethet a pontos diagnózis, amely a hatékony kezelés alapját jelenti – emelte ki az ízületi specialista.