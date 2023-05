A jeges fürdő igazi trend lett, főleg, mióta olyan sztárok dicsérik a közösségi médiában, mint Lady Gaga, Harry Styles vagy Usher, aki annyira rajong a jégért, hogy jeges fürdőt tart a színfalak mögött, hogy két fellépés között felfrissítse a testét.

Harry Styles a fellépése előtt jeges fürdőt vesz:

Mit tesz a jeges fürdő a testtel?

Ahogy a neve is mutatja, a jeges fürdő során a testet rövid időre jéghideg vízbe merítik. Ez nem új keletű, de az utóbbi években újra divatba jött. A jeges fürdő során összeszűkülnek az erek a véráramlásban azon a területen, ahol jeget vagy hideget alkalmazunk. Ha az egész test elmerül a jéghideg vízben, akkor az erek összeszűkülnek az egész testben. Amikor az erek összeszűkülnek, a vér nem áramlik olyan gyorsan ezekbe a területekbe, általánosságban pedig elmondható, hogy a kevesebb véráramlás csökkent gyulladást jelent - legalábbis átmenetileg.

A jeges fürdő előnyei

A jeges fürdőt általában a sportolók használják edzés után, hogy enyhítsék a fájó izmokat és segítsék a regenerálódást. Az eljárás hatásai mögött álló tudomány azonban eléggé vegyes, és egyes tanulmányok még azt is sugallták, hogy a jeges fürdő csak placebo. Egy 2022-es kutatásban azonban kimutatták, hogy a hideg vízben való merülés hatékony regenerációs eszköz a nagy intenzitású edzés, különösen a HIIT-gyakorlatok után. A tanulmányban azok, akik nagy intenzitású edzés után jeges fürdőt vettek, arról számoltak be, hogy jobban érzik magukat, nőtt az izomerejük és javult a fájdalomérzetük. De nemcsak sportolóknak jó a jeges fürdő, hanem mentális és funkcionális okai is vannak annak, hogy a hideg vízbe merüljünk.

A Skandináv országokban élők gyakran vesznek jeges fürdőt (Foto: Gettyimages)

Csökkentheti a fájdalmat és a gyulladást

A hideg víz elzsibbasztja a fájdalomreceptorokat és csökkenti a gyulladást, így szinte úgy gondolhatunk rá, mint egy gyógyszermentes érzéstelenítőre.

Csökkenti a testhőmérsékletet

A jeges fürdő nagyon gyorsan lehűti a testet, ami egyes esetekben életmentő is lehet. Az orvostudományban régen például a hőguta kezelésére is használták a hideg vizes merülést. Fontos megjegyezni azonban, hogy ettől még nem hagyatkozhatunk csak a jeges fürdőre, ha lázcsökkentésről van szó, mert bár hatékony lehet, de nem mulaszthatjuk el megkeresni a láz okát.

Segíthet a fókuszálásban és a meditációban

A jeges fürdő másik előnye, hogy segít a fókuszálásban, koncentráltabbá válik a jeges fürdő után a figyelem, ami az egész életünkre hatással lehet.

Segíthet ellazulni és jobban aludni

A hideg vizes fürdő segíthet abban is, hogy nyugodtabbak legyünk. A hirtelen hőmérsékletváltozás olyan jelzéseket küld az agynak, amitől kisimultabbnak, relaxáltabbnak érezhetjük magunkat.

