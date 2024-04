Meghökkentő világrekord született jégbe merülésben

Az elmúlt közel negyed évszázadban komoly versengés alakult ki az extrém sportolók között abban, hogy ki tud legtovább jégben állni. Ahogy a kifejezés is sugallja, itt valóban arról van szó, hogy a próbálkozókat nyakig beborítják jégkockákkal egy zárt dobozban, miközben legfeljebb fürdőgatyát viselhetnek, semmilyen egyéb ruhadarabot. Az 53 éves Lukasz Szpunar ilyen körülmények között töltött el szempillantásnak aligha tűnő 4 órát és 2 percet, új csúcsot felállítva a Guinnes Világrekordoknál – írja közleményében a szervezet. A lengyel sportoló óvintézkedésként egy fogvédőt is bevett a szájába, nehogy fogsora lássa kárát a hosszas vacogásnak.

Lukasz Szpunart nyakig ellepte a jég, de több mint négy órát bírt ki a fagyos közegben. Fotó: Guinness World Records/Youtube

A rekorddöntést követően Szpunar úgy nyilatkozott, eleinte érzett némi diszkomfortot, amely aztán zömében elmúlt, de a negyedik óra végéhez közeledve ismét felerősödött. Testhőmérsékletét folyamatosan monitorozta az eseményt biztosító egészségügyi személyzet, akárcsak azt, hogy eszméleténél van-e. Végül akkor döntöttek a kísérlet leállítása mellett, amikor Szpunarnak példa nélküli módon sikerült átlépnie a négyórás küszöböt.

A lengyel sportoló az úgynevezett rozmárok közösségének tagja: így becézik a hideg körülmények szerelmeseit. A jeges Duna-átúszásairól ismert Schirilla György, a magyar rozmár is e közösség tagja, de világszerte sokan másik is hasonló sportoknak hódolnak. Szpunar a közelmúltban második helyet szerzett a Lengyel Rozmárok Bajnokságán, ahol ugyancsak több mint négy órán át ücsörgött egy fagyponthoz közeli hőmérsékletű vízzel töltött kádban. „Imádom a hideget, ezért próbára akartam tenni magam ezúttal úgy is, hogy szó szerint jégbe merülök – árulta el új világrekordja kapcsán. Elmondása szerint az extrém kihívásoktól érzi csak igazán úgy, hogy él. Korábban például rövidnadrágban mászta meg Lengyelország négy legmagasabb hegycsúcsát.

A jégben állás sportága egyébként az ezredforduló után került igazán reflektorfénybe. A holland Wim Hof először 30 perces idővel állított fel Guinness-rekordot, amelyet a következő években többen is megdöntöttek, de Hof minden alkalommal vissza tudta venni csúcstartói címét. Egyéni legjobbját végül 2013-ban érte el 1 óra 53 perces teljesítménnyel. A lengyelek ugyanakkor őt is felülmúlták: az elmúlt években négy alkalommal is a kelet-európai ország extrém sportolói döntötték meg az aktuális világrekordot, legutóbbi ugye most Lukasz Szpunar.