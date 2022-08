A hasgörcs a hasűri szervek simaizmainak összehúzódását jelenti, és számos oka lehet. Van, hogy szervi megbetegedés áll a háttérben, de az is előfordul, hogy inkább pszichés okokra vezethető vissza a fájdalom. Ha a görcs hosszú ideig fennáll és erősödik, mindenképpen keressük fel kezelőorvosunkat!

A különböző hasi fájdalmaknak számos oka lehet, de az közös bennük, hogy rendkívül kellemetlenek. Összegyűjtöttünk néhány természetes módszert, amellyel enyhíthetők a hasi görcsök.

Emésztési gondok

A gyomorgörcs egyik leggyakoribb oka emésztési görcs, amelyet kiválthat például a túl zsíros vagy túl fűszeres étkezés. Ezt igen heves fájdalom, esetenként hasmenés is kísérheti, de a tünetek általában egy nap alatt elmúlnak és nem jeleznek komolyabb problémát. Nem igényelnek gyógyszeres kezelést, de természetes módszerekkel fel lehet velük venni a harcot.

Epekő vagy vesekő

Hasunk jobb oldalán található az epehólyag, az itt jelentkező görcsös fájdalom, főleg ha hányingerrel, hányással jár, az epekő tünete lehet. Diagnosztizálása hasi ultrahanggal történik, gyakoribb a nők körében, az elhízás, a terhesség és a szoptatás növeli a kockázatot.

Ha a hasi görcs a has két oldalán jelentkezik, lehetséges, hogy a fájdalom oka a vesekő . Ilyenkor a vizelet túltelítetté válik, és kisebb-nagyobb kövek jelennek meg a vesében, amelyek mozgása esetén a beteg erős hasi görcsöket tapasztal.

Menstruációs görcsök

Menstruáció előtt vagy alatt (főleg az első napokban) az alhasi fájdalom normálisnak tekinthető. Vannak nők, akik egyáltalán nem éreznek semmit, de olyanok is, akik az erős hasi görcsök miatt szinte munkaképtelenné válnak. A menstruációs görcsök kezelésében segíthetnek a gyógyszertárakban kapható vény nélküli fájdalomcsillapítók, görcsoldók, de természetes módszerekkel is könnyebbé tehetjük ezt az időszakot. Ilyenkor legjobb az összekucorodott testhelyzet, feküdjünk úgy, hogy a lábunkat magunk alá húzzuk. Az is jót tesz, ha egy meleg vizes palackot helyezünk hasunk alsó részére, ez szintén enyhíti a fájdalmat.

Rejtélyes kór, az IBS

Ha nem szervi megbetegedés, de nem is külső körülmény (gyomorrontás, menstruáció) okozza a hasi görcsöt, lehetséges, hogy az IBS áll a tünetek hátterében. Ez a bélrendszer egyfajta működési zavara, amely hasi görccsel, puffadással, székrekedéssel vagy szorulással jár, és kialakulása hátterében valószínűleg pszichés okok állnak.



