Ezek a hasi fájdalom leggyakoribb okai

Szinte mindenkinél előfordul hasi fájdalom élete során, noha a legtöbbször a panasz egyáltalán nem súlyos, rövid időn belül pedig magától megszűnik. Mint azt a Clevelandi Klinika írja, a fájdalom származhat emésztési zavarból, fertőzésből, sérülésből és egyéb betegségekből egyaránt. Sőt, sokszor nem is a hasüregi szervektől ered, hanem a hasfal izomzatától, bőrétől, esetleg máshonnan sugárzik át. Az sem feltétlenül mérvadó, hogy mennyire kínzó a fájdalom. Egy gyakori, átmeneti állapot is kiválthat intenzív tüneteket, miközben akár potenciálisan életveszélyes kórfolyamatok is járhatnak egészen enyhe fájdalommal.

A hasi fájdalom a legtöbbször csupán múló kellemetlenség. Fotó: Getty Images

Leggyakrabban emésztőrendszeri problémák okoznak ilyen jellegű kellemetlenséget. Ezek közé tartoznak különféle emésztési zavarok (diszpepszia), a haspuffadás és bélgázosság, a székrekedés és hasmenés, de akár táplálékallergiák és -intoleranciák, valamint ételfertőzések és -mérgezések is állhatnak a háttérben. Szintén gyakori, hogy valamilyen gyulladás a fájdalom forrása, amely eredhet gyomor-bélrendszeri vírusfertőzésből, refluxból, gyomor- vagy nyombélfekélyből, olykor húgyúti fertőzésből. Nők esetében pedig a menstruációs görcsök és az ovulációs fájdalmak is lehetséges magyarázatul szolgálhatnak az akár a napi feladatok ellátását is megnehezítő panaszokra.

Súlyosabb kiváltó okok a hasi fájdalom mögött

Ha hasfájásról van szó, sokan egyből a gyomorra asszociálnak, dacára annak, hogy jóval több belső szerv található testünk ezen részén. A gyomor mellett e körbe tartozik például a máj, az epehólyag, a hasnyálmirigy, a vékony- és a vastagbél. A fájdalom pontos helye sokat segíthet annak eldöntésében, hogy pontosan mi lehet a forrása. E tekintetben négy nagyobb régióra lehet felosztani a hasi területet.

A bordák alatt jobb oldalon fellépő fájdalom például utalhat máj-, epehólyag-, epevezeték- és veseproblémákra. Itt említhető a májgyulladás (hepatitisz), epekövesség és rosszindulatú daganatok. Továbbá a jobb oldali vesét érintő fertőzés, vesekövesség, valamint nyombélfekély és vastagbél-elzáródás.

A bal oldalon felül érzett fájdalmat okozhatják gyomor-, hasnyálmirigy-, lép- és vesepanaszok, utóbbiak esetén szintén fertőzések, vesekövek. Szintén idetartozik potenciális kiváltó tényezőként a hasnyálmirigy-gyulladás, a lépmegnagyobbodás, a gyomorhurut vagy -fekély és az epés reflux.

A teljes szélességben a köldök alatti, alhasi tájékon érzett fájdalom jellemzően a belekre, a húgyvezetékre, nőknél a petefészkekre és a méhre vezethető vissza. Rákbetegségeken túl a többi között okozhatja irritábilis bél szindróma (IBS), funkcionális diszpepszia, gyulladásos bélbetegség (IBD), vékony- vagy vastagbélelzáródás, hasiaorta-aneurizma (értágulat), hashártyagyulladás, sérv. Ugyancsak eredhet a tünet a kismedencei szervektől, ennél fogva okozhatja endometriózis, petefészekciszta, kismedencei gyulladás, akár méhen kívüli terhesség.

A jobb alsó régió fájdalma vakbélgyulladás, ritkán -rák gyanúját keltheti fel.

Míg a bal alsó régióban jelentkező fájdalmat okozhatja vastagbél-divertikulózis és annak gyulladásos állapota (divertikulitisz).

A kiterjedt hasi fájdalom mögött sokszor érzelmi stressz áll. Ilyenkor pszichoszomatikus fájdalomról beszélünk. Szintén okozhat kellemetlen diszkomfortot zsigeri túlérzékenység (hiperszenzitivitás), haspuffadás, hasizomhúzódás, övsömör.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Noha a hasi fájdalom az esetek többségében csupán múló kellemetlenség, egyes esetekben nem szabad késlekedni a segítségkéréssel. A New York-i Mount Sinai kórház vonatkozó leírása azt tanácsolja, hogy azonnal hívj mentőt hasfájással, ha...

a fájdalom onkológiai kezelés ideje alatt lép fel;

nincs székleted, miközben akár hányással küzdesz;

vér jelenik meg a hányásban vagy a székletben;

mellkas-, nyak- vagy vállfájdalom is társul hozzá;

hirtelen támadó, éles fájdalmat érzel;

a lapockák közötti területen is fájdalmat tapasztalsz, amihez émelygés társul;

a gyomor területe tapintásra érzékeny vagy nagyon kemény, feszes;

terhesség során jelentkezik;

előzőleg hasi sérülést szenvedtél;

légzési nehézség is társul hozzá.

Ezenkívül érdemes felkeresned háziorvosod, ha a hasi diszkomfort tartósan, egy hétnél hosszabb ideig fennáll, vagy ha a fájdalom egy-két napon belül sem enyhül, esetleg súlyosbodik, illetve hányinger, hányás társul hozzá. A több mint két napja fennálló puffadást is érdemes kivizsgáltatni, akárcsak a több mint öt napja nem szűnő hasmenést. Gyanúra ad okot továbbá a gyakorivá váló vizeletürítés vagy vizeletürítés közben érzett égő érzés. Szintén javasolt orvossal konzultálni tartós étvágytalanság, elhúzódó hüvelyi vérzés, valamint nyilvánvaló ok nélkül jelentkező súlycsökkenés esetén.