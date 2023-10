„Allergiás vagyok mindenre, amiben van víz, még a nyálamra is”

A kaliforniai Tessa Hansen-Smith teste fájdalmas csalánkiütésekkel lesz tele, amint vízzel érintkezik. A 25 éves nő vízallergiával él, ami miatt gyakorlatilag teljesen ki kell zárnia a víz minden formáját az életéből – számol be a Fox News a ritka betegségről.

Tessa számára a zuhanyzás is egy rémálom. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Két év volt, mire megtalálták a kiütések okát

Amikor kisiskolásként először vitték orvoshoz a tüneteivel, az orvosok azt mondták, biztosan a tisztálkodószerek okozzák a kiütéseket. Két évig tartott, mire meg tudták állapítani, hogy itt ennél súlyosabb allergiás reakcióról van szó. A diagnózis azonban nem segített rajta: évről évre rosszabbodott az állapota. Viszketett a szeme, amint víz érte, iváskor pedig a száján és a nyelvén is csalánkiütések jelentek meg.

Allergiás vagyok minden vízforrásra, ideértve az esőt, a csapvizet, a desztillált vizet, az óceánt, a palackozott vizet, de még a testnedveket is, például az izzadságot, a könnyeket és a nyálat – írta nemrég az Instagramon.

Mára eljutott odáig, hogy a magas víztartalmú italok fájdalmas, égető érzést okoznak a torkában, és csak olyasmit ehet, aminek minimális a víztartalma. Ilyen a müzliszelet, a keksz, a kenyér, a mogyoróvaj, a krumpli, vagy a bab. Hetente egyszer eszik gyümölcsöt, általában szárított sárgabarackot, szárított áfonyát, esetleg egy kis adag zöld almát. Tessa számára ráadásul a tisztálkodás szinte lehetetlen feladat. Mint írja: olyankor nem tud öt percnél tovább állni a zuhany alatt. „Próbálok nem elájulni, hiperventillálok, miközben a víz éri a bőrömet. Több mint másfél éve nem zuhanyoztam rendesen” – számol be a mások számára mindennapi tevékenységről. Mivel az izzadás is kiütést okoz nála, figyelnie kell arra, hogy ne melegedjen ki. Ráadásul mivel szinte folyamatosan kiszáradás közeli állapotban van, hajlamos az ájulásra is.