Tinédzserkori bőrápolási-kisokos: ezeket tanítsd meg a kamaszodnak!

„Pont a buli napján nőtt az orrom közepére!” – a pattanás, a mitesszer vagy a fényes, zsíros arcbőr sok tini életét keseríti meg. Közel 90 százalékuk küzd bőrproblémákkal, ebben az életszakaszban ugyanis a nagy mennyiségben termelődő nemi hormonok (tesztoszteron és ösztrogén) hatására megnő a bőrben a faggyútermelődés. A bőrhibák kialakulásában ráadásul genetikai, környezeti és életmódbeli faktorok is szerepet játszanak, amiket szintén nem feltétlenül lehet kiküszöbölni. Ilyenkor fontos, hogy foglalkozzon a problémával, ha ugyanis elhanyagolja a bőrápolást, az a tünetek súlyosbodásához, akár visszafordíthatatlan hegesedéshez vezethet.

SEMMIKÉPP NE MARADJON KI A NAPI RUTINBÓL AZ ARC TISZTÍTÁSA. FOTÓ: GETTY IMAGES

Mi is az a pattanás?

Akné, azaz pattanás akkor jön létre, ha a bőrben található faggyúmirigyekbe baktériumok vagy esetleg gombák jutnak, de kozmetikumokra, vegyszerekre adott allergiás válaszreakció is kiválthatja. A bőrpórusok először eltömődnek faggyúval és elhalt hámsejtekkel, emiatt pedig apró, fekete pontok, vagyis mitesszerek tűnnek fel, amelyek nem engedik kiürülni a faggyúmirigyet. Ezt követően némelyik mitesszerből gyulladás alakul ki, ami már a jól ismert vörös folt fehér gennykúppal a közepén. Szerencsére az esetek többségében heg nélkül gyógyul, főleg ha odafigyeltek a megfelelő, rendszeres arctisztításra.

Ami fontos, hogy mindenképp magyarázd el tini gyerekednek: nem szabad piszkálni, felsérteni a gyulladt bőrfelületet! Ha erős nyomkodással akarja ugyanis eltávolítani a mitesszereket, azzal felsértheti a bőrt és gyulladást okozhat. A szőrtüszőkben összegyűlt, fekete faggyúdarabkákat ehelyett csak kíméletesen, gőzölés után szabad csak eltávolítani!

Így kezeld!

A tinik bőrápolásában tehát a legfontosabb tényező a mitesszerek eltömődésének megszüntetése, a faggyú, a szennyeződés eltávolítása. Bár sokan kihagyják a mindennapi rutinból, de a megoldás kulcsa a megfelelő tisztítás. Kamaszkorban jó eredményeket lehet elérni a többnyire recept nélkül kapható, külsőleg alkalmazandó szerekkel, amik a szaruréteg működését szabályozzák, illetve hámlasztó hatásúak. Különféle zsírmentes, szaliciltartalmú vagy gyógynövényes termékeket választhatnak, fontos azonban, hogy csak olyan arcápoló szereket kenjenek fel, amelyek nem irritálják a bőrt és nem szárítják ki azt túlságosan. Az erősen szárító, lúgos folyékony szappanok ugyanis csak fokozzák a faggyútermelést. A legérintettebb területek – ahol a legtöbb faggyúmirigy található – az az orr, a homlok, az áll és az orcák, ezekre tehát különös gondot kell fordítani!

A reggeli rutin első lépése a lemosás, majd jöhet a tonizálás, végül pedig a hidratálás. Ehhez szükség lesz vizes alapú arclemosóra, alkoholmentes tonikra és olajmentes hidratálóra. Fontos, hogy az arc mellett a nyakat is kezeljék, a hidratálót vékonyan kenjék fel, illetve langyos vizet használjanak forró vagy hideg helyett. Az esti rutin is legyen része a tinik mindennapjainak: nap végén is mossák le az arcbőrt, majd jöhet egy kimondottan pattanásos bőrre kifejlesztett ecsetelő vagy szérum, de gyógyszertári rázófolyadékot is tehetnek a pattanásokra éjszakára.

Aki a természet nyújtotta lehetőségeket is kedveli, kéthetente készíthet pakolást joghurtból, mézből és narancsból: ez gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő hatású és nyugtatja a bőrt. Plusz fegyver a tinik problémás bőrének gyógyításához a pórustisztító maszk, amit szintén érdemes néha bevetniük a cél érdekében.

Ami még segíthet

A pattanásos évek alatt iktassák be gyakrabban a hajmosást, mert így a homlok nem zsírosodik annyira. Vannak bizonyos vitaminok és tápanyagok, amelyek akár külsőleg alkalmazva, akár belsőleg szedve segítik a tinik arcbőrét egyensúlyban tartani. Ilyen az A-, C-és E- vitamin, a béta-karotin, a cink és a szelén. Jó tudni azonban, hogy az A-vitamint tartalmazó készítmények fényérzékennyé teszik a bőrt, ezért azokat inkább csak éjszakára kenjék fel!

Akné, pattanás, mitesszer, tág pórusok, zsírosan fénylő arc - ezek jellemzik a leginkább a problémás bőrt. A leggyakrabban pubertáskorban jelentkezik és bár elsődleges oka a test hormonális változásaiban keresendő, körültekintő ápolást igényel.



A pattanások hatékony kezeléséhez érdemes négy-hathetente felkeresni a kozmetikust, ha pedig ez sem elég, kérjétek bőrgyógyász segítségét! A helyi kezelés mellé ugyanis súlyosabb esetben gyógyszeres terápia is szükségessé válhat, amely gátolja a baktériumok szaporodását. Emellett – különösen problémás bőr esetén – antibiotikumos krémeket is felírhat az orvos. Ez azért is fontos, mert az időben elkezdett, helyes bőrápolással megelőzhető a sebhelyesedés, amelyet, ha már kialakult, nagyon nehéz eltüntetni. Jó hír viszont, hogy – bár hormonális változások hatására bármely életkorban megjelenhet – a tinikre jellemző bőrpanaszok többsége húszéves korig megszűnik.