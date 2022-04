Eláruljuk, mire kell figyelni az őszülő hajnál

Visszafordítható lenne az őszülés?

Az őszülés az élet természetes velejárója. A nők esetében általában 35 és 40 éves kor között kezdenek sokasodni az ősz hajszálak, de ez nincs "kőbe vésve". Egyes tanulmányok szerint manapság korábban kezdünk őszülni: a harminc év alatti nők harmadánál már megjelennek az első ősz hajszálak, ami 14 százalékos növekedést jelent a 20 évvel ezelőtti adatokhoz képest. Az, hogy mikor indul a folyamat nagyban függ attól, hogy milyen géneket örököltünk a szüleinktől, de nagy hatással van rá életmódunk is, a stressz vagy éppen a dohányzás is szerepet játszik. Általánosságban azonban elmondható, hogy miután betöltöttük a harmincat, minden eltelt évtizeddel 10-20 százalékkal több ősz hajszálra számíthatunk.

őszülő nő

Az első ősz hajszálak megjelenése - főleg, ha az fiatalabb korban történik - sokkolóan hathat (talán elsősorban a nőkre), és sokan szinte automatikusan hajfestékek után nyúlnak. Azonban a rendszeres festés nemcsak káros lehet a hajnak, hanem sok időt és nem utolsó sorban pénzt emészt fel. Talán ez is az oka annak, hogy az elmúlt években a természetes ősz haj elkezdett divatba jönni. Egyre több elismert és híres ember hagy fel a hajfestéssel, vállalva természetes hajszínét. A 2018-as Grammy gálán például Kate Holmes mutatta meg ősz tincseit. Az alábbi tippekkel mi is sokat tehetünk annak érdekében, hogy őszülő tincseink még inkább ékünké válhassanak.

Az ősz haj is ragyogjon

Hidratáljuk és tápláljuk hajunkat! Amikor elkezd valaki őszülni, nemcsak a haj színe, hanem annak textúrája is megváltozik, sok esetben például szárazabb, durvább tapintású lesz. Ezért fontos átgondolni a hajápolási rutinunkat, vagyis azt, hogy szükségünk van-e például egy hatóanyagokban gazdagabb, hatékonyabban hidratáló hajpakolásra. Léteznek kifejezetten az ősz haj ápolására kifejlesztett termékek, ezeket is érdemes lehet felfedezni. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy "belülről" is sokat tehetünk: a vitamingazdag étrendet és a hajnak fontos vitaminok fogyasztását is meghálálják tincseink.

Kerüljük az extrém hőt! Szakértők szerint az őszülő haj esetén érdemes még a szokásosnál is tudatosabban ügyelni hajkoronánk formázásakor a hőhatás csökkentésére, mivel sokkal könnyebben "elégethetjük" ősz hajunkat, az extrém hő hatására ráadásul el is színeződhetnek a tincseink. Szerencsére ma már léteznek olyan hajszárítók és hajformázó eszközök, amelyek intelligens hőmérséklet-szabályozásukkal megakadályozzák az extrém hőhatást, ezzel védik a hajat a megégéstől is, és biztosítják, hogy hajunk egészséges és ragyogó maradjon.

Ügyeljünk az UV védelemre! Mivel az ősz haj nem tartalmaz pigmenteket, sokkal könnyebben elszíneződhet - például besárgulhat - a külső tényezők hatására. Ilyen külső tényező lehet a napsütés is. Nyáron ezért különösen fontos, hogy ne csak bőrünk, hanem hajunk fényvédelmére is ügyeljünk, hordjunk például kalapot, vagy használjunk speciális, a haj számára kifejlesztett fényvédőt.

Ha tehát azt szeretnénk, hogy ősz tincseink ragyogjanak, akkor érdemes figyelmet fordítani arra, hogy hajkoronánk megkapja a megfelelő hatóanyagokat, hidratálást és vitaminokat kívülről és belülről is. Azért pedig, hogy megóvjuk ősz hajkoronánkat a roncsolódástól, használjunk olyan hajformázó eszközöket, amelyek technológiai megoldásai révén elkerülhető a károsodás.