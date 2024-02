Friss, mégis nyugtató illatuk miatt a rózsavizet tartalmazó szépségápolási termékek manapság igen népszerűek. A rózsavíz leginkább a damaszkuszi rózsa néven ismert növény kivonata, amelyről azt tartják, hogy gyulladáscsökkentő, nyugtató, hidratáló és enyhe antibakteriális hatással is rendelkezik. Sok influenszer szerint éppen ezért nincs is jobb összetevő, ha haj- és arcápolási termékekről van szó. De nézzük, vajon valóban komoly előnyökkel jár-e a rózsavíz használata.

A rózsavíz csökkentheti a haj zsírosodását és korpásodását is. Fotó: Getty Images

Van, amiben valóban verhetetlen

A Women’s Health által megkérdezett szakértők szerint a rózsavíz hajra való használatának legnagyobb előnye, hogy az összetevő hozzájárulhat a fejbőr egészségének visszaállításához és megőrzéséhez. Egyes tanulmányok szerint például védelmet nyújt a kollagén és az elasztin lebomlása ellen, valamint megóvja a hajhagymákat a szabad gyököktől és a káros környezeti hatásoktól – ismertette dr. Geeta Yadav bőrgyógyász.

Más kutatások arra is rámutattak, hogy a rózsaszirom-kivonat gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik. Így segíthet egyebek mellett a fejbőrön is jelen lévő pikkelysömör és ekcéma, valamint a fokozott hajhullás mérséklésében – emelte ki dr. Gretchen Frieses trichológus. Hozzátette, a rózsavíz csökkentheti a haj zsírosodását és korpásodását is. A rózsasziromban lévő vitaminok továbbá táplálják és hidratálják a száraz tincseket – mutatott rá a rózsavíz használatának lehetséges előnyeire dr. Faranak Kamangar bőrgyógyász.

Tényleg segíti a haj növekedését?

A szakértők szerint a rózsavíz közvetlenül nem befolyásolja a hajnövekedés ütemét. Egyes vizsgálati eredmények azonban azt sugallják, hogy a rózsaszirom-kivonatot tartalmazó termékek egészségesebbé tehetik a fejbőrt és a hajat, így pedig a tincsek kevésbé lesznek hajlamosak a töredezésre. Mindezek miatt hosszú távon valóban hosszabbnak tűnhet a hajzuhatag.

Milyen hajtípusra és hogyan használjuk?

Dr. Kamangar szerint a rózsavíz annyira gyengéd a hajhoz, hogy bármilyen hajtípus és hajszerkezet esetén biztonságosan használható, legyen szó akár száraz, zsíros, dús, törékeny, egyenes, göndör, tartósan károsodott vagy festett hajkoronáról. A rózsavíz azonban – hidratáló tulajdonságai miatt – kifejezetten ajánlott száraz és/vagy sérült hajra. Emellett általában a göndör hajúak is esküsznek rá, ugyanis állításuk szerint a rózsavíz képes megszelídíteni a loknikat, valamint csodás fényt is ad a tincseknek.

A rózsavizet biztonságosan használhatjuk közvetlenül a hajunkon és a fejbőrünkön. Leginkább samponozás és balzsamozás után ajánlott az alkalmazása. Végezhetjük a rózsavízzel hajunk végső leöblítését, vagy permetezhetjük a már törölközőszáraz hajra is – a lényeg, hogy kissé masszírozzuk be a fejbőrbe, és semmiképpen se öblítsük ki. Nagyon viszkető, korpás fejbőr esetén azonban úgy is alkalmazhatjuk, hogy egy vattapamaccsal felvisszük a problémás területekre a folyadékot, gyengéden bemasszírozzuk, majd szokás szerint megmossuk és balzsamozzuk a hajunkat.