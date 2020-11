Mutatjuk, mi árt és mi használ csontjainknak

A gyenge és törékeny csontokat ne tekintsük az öregedés természetes velejárójának. Csontjaink ugyanis olyan élő szövetek, melyek képesek újraépíteni magukat. A csonttömegünk 20 és 30 éves korunk tájékán éri el a csúcsot, de ahogy öregszünk, úgy profitálhatunk az akkor "elraktározott" csonterőből. Íme néhány tipp a WebMD-től hogyan fokozzuk és tartsuk meg csontjaink erejét és ellenálló képességét bármely életkorban.

Kalcium: ezért van rá szükségünk

A Nemzetközi Csontritkulás Alapítvány (International Osteoporosis Foundation) korábban 74 országban készített felmérést a lakosság kalciumfogyasztásával kapcsolatban, melyből kiderült, Magyarországon a vizsgált kicsit több mint háromezer ember adatai alapján átlagosan mintegy 670 mg kalciumot fogyasztunk naponta. Ez a legjobb izlandi napi 1200 mg-hoz képest elég karcsú, bár az ugandai alig 200 mg/naphoz képest viszont sokkal jobb. (Ha szeretné a kalciumtérképet böngészni, ide kattintson.)

Jelek, hogy több kalciumra van szükségünk A kalcium egyike a szervezet számára kulcsfontosságú ásványi anyagoknak. Nemcsak a csontok egészsége miatt van szükség rá - segít kiegyensúlyozni a vérnyomást, szabályozni a hormonok kiválasztását és az idegek megfelelő működését is. További részletek itt.

Akárhogy is, ebből a csontok egészségének megőrzéséhez nélkülözhetetlen anyagból naponta egy felnőtt embernek (kor- és testtömegarányosan) 800 és 1000 mg között kellene fogyasztania, a serdülőknek és idősebbeknek pedig ennél jóval többet. Ha azonban nem fogyasztunk eleget magas kalciumtartalmú élelmiszerekből, akkor a testünk a szükséges mennyiséget csontjainkból fogja kivonni. Viszont, ha túl sok kalciumot veszítünk ebben a formában, az csontritkuláshoz vezethet, melynek következtében törékenyebbé válnak csontjaink.

Mivel vigyük be a szervezetünkbe?

Ötven éves korunk környékére már legalább napi 1000-1200 mg kalciumra lenne szükségünk ahhoz, hogy megakadályozzuk a csonttömegvesztést. Ám ennél is jóval többet, akár napi 1300 milligrammot is be kellene vinnünk a szervezetünkbe 9 és 18 éves korunk között, hogy eleget "raktározzunk" el felnőtt korunkra. Íme, néhány kiváló kalciumforrás: