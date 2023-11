Íme egy újabb, meglepő érv a kávé mellett

A kávéban többféle B-vitamin (B1, B3, B5, B9), kálium, magnézium, kalcium és foszfor is található, antioxidáns-tartalma pedig meghaladja a zöld teáét is. Népszerűségét talán annak köszönheti, hogy felhasználása többfunkciós: élvezeti, serkentő, fájdalomcsillapító is lehet, vagy a napot ritmizáló rutinelem – írja az Index.

A kávéfogyasztásnak számos előnye van. Fotó: Getty Images

Számos előnyét régóta ismerjük

Hatásai között szerepel a központi idegrendszer stimulációja, a fáradtság elűzése, az agyműködés gyorsítása, a teljesítmény növelése. De hiába serkent, hatása csupán átmeneti. A gyógyításban is sokoldalúan felhasználható: ellazítja a légzőszervi simaizmokat, élénkíti a keringést, de használják a szív erősítésére is. Emellett fájdalomcsillapítókban, cellulitisz elleni testápolókban és szemránckrémben is megtalálható a koffein. Az 1980-as évektől a rákkutatásban is elkezdték alkalmazni, és megállapították, a koffein csökkenti a hasnyálmirigy-, emlő- és vastagbéldaganatok kockázatát.

Magas antioxidánstartalma miatt az öregedés lassításában is szerepe lehet, egy friss kutatás eredményeiből ugyanis kiderült: ha minimum négy kávét fogyasztunk egy nap, akkor időskori állóképességünk, fizikai funkcióink lényegesen jobbak lesznek, mintha nem fogyasztunk feketét. De sajnos nem megoldás az sem, ha mostantól döntjük magunkba a kávét, ugyanis, a korreláció nem jelent ok-okozati összefüggést. Lehetnek más faktorok is, amelyek ehhez az eredményhez vezettek, de azért az biztató, hogy már több egyéb vizsgálat is erre az eredményre jutott.