Vérző száj: az ananász különös mellékhatása

Az ananász nagyon egészséges, hiszen a többi között sok C- és B6-vitamint tartalmaz. Egyeseknél azonban kellemetlen szájbizsergést, szúrást, sőt szélsőséges esetben nyelv- vagy ínyvérzést is okozhat. Ennek oka, hogy egy olyan erős enzimet – bromelaint – tartalmaz, amelyet fehérjelebontó képessége miatt húspuhítóként is használnak – írta mega az IFL Science.

Az ananász a legtöbb ember számára nem okoz semmilyen kellemetlen tünetet. Fotó: Getty Images

Ijesztő mellékhatás

Kutatások igazolták, hogy a bromelain segít eltávolítani az elhalt és sérült bőrt az égési sérülésekről. Az elképzelés szerint a teljes vastagságú égési sérülések gyógyulását az úgynevezett bromelain alapú enzimatikus sebfertőtlenítés javíthatná.

Mindezek ellenére az ananász teljesen biztonságosan fogyasztható – feltéve, hogy nem vagy rá allergiás, de ez igen ritka –, egyesek számára azonban kellemetlen mellékhatásokkal járhat. Ugyanis, bár a bromelain segíthet a hegszövet lebontásában, nem tesz különbséget, és szívesen nekilát a szánkban lévő egyes sejteknek is.

Ezekre odafigyelve csökkentheted a szájvérzés esélyét:

Vágd le az ananász szárához közel eső részeket, ebben található ugyanis legkoncentráltabban a bromelain.

Friss helyett válassz konzervet.

Főzéssel és sütéssel elpusztíthatod az enzimeket.

