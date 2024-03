Négy nyomós ok, hogy paszternákot egyél

A paszternákot régóta használják a konyhában és a gyógyászatban, hiszen tápanyagokban gazdag és számos antioxidánst tartalmaz, amelyek támogatják az immunrendszert. Nem ismerik annyian, mint a fehérrépát, pedig legalább annyi előnye van, ezeket a Health gyűjtötte össze.

A paszternák nyersen is fogyasztható. Fotó: Getty Images

Gazdag antioxidánsokban, vitaminokban

Az antioxidánsok felveszik a harcot a szervezetben lévő káros szabad gyökökkel. A szabad gyökök által okozott oxidatív stressz hozzájárulhat számos krónikus és akut kóros folyamathoz egyebek mellett a légzőszervi, szív- és érrendszeri, valamint vese- és epebetegségekben. Emellett szerepe van a neurodegeneratív betegségek és a rák kialakulásában is.

A paszternák kiváló C- és E-vitaminforrás, így hozzájárulhat az immunrendszer jobb működéséhez is. Emellett furanokumarinokat, flavonoidokat és poliacetiléneket is tartalmaz, amelyek gyulladáscsökkentő, gombaellenes, antimikrobiális és antidepresszáns tulajdonságokkal rendelkeznek.

A paszternák a hangulatodat is javítja, erről itt írtunk bővebben.

Támogatja az emésztőrendszer egészségét

A paszternák rostokban gazdag, amelyek támogatják az emésztést és az egészséges bélmikrobiomot. Az oldható rostok prebiotikus hatásuknál fogva táplálják a bélben lévő jótékony baktériumokat és javítják a bél általános környezetét. A gyökérzöldség emellett vonzza a vizet az emésztőrendszerbe, hogy a bélmozgást simábbá tegye. Egy csésze szeletelt nyers paszternák 6,5 gramm rostot tartalmaz, ami az ajánlott napi rostbevitel jelentős részét biztosítja.

Javítja az immunrendszer működését

A paszternák az immunrendszert is támogathatja, mivel gazdag C-vitaminban. A C-vitamin fontos mikrotápanyag és erős antioxidáns, amely a különböző sejtfunkciókban betöltött szerepe révén elősegíti az immunvédelmet. Egy csésze szeletelt nyers paszternák 22,6 milligramm C-vitamint tartalmaz, ami az ajánlott napi érték 25 százaléka. A paszternák emellett flavonoidokban is gazdag, amelyek gyulladáscsökkentő, rákellenes, antioxidáns és vírusellenes hatással rendelkeznek, és védik a szervezetet a fertőzésekkel szemben.

Segít a fogyásban

A paszternák alacsony kalóriatartalmú és rostban gazdag, ami kiegyensúlyozott étrendbe illesztve támogathatja a fogyásra irányuló erőfeszítéseket. Egy csésze szeletelt paszternák 6,5 gramm rostot és mindössze 100 kalóriát tartalmaz. Azok, akik a fogyás érdekében kalóriadeficitet próbálnak kialakítani, a paszternákot beilleszthetik étkezéseikbe, hogy túlzott kalóriák nélkül növeljék a jóllakottságot.

Akinek nem ajánlott

A paszternák a legtöbb diétába biztonságosan beilleszthető, ha mértékkel fogyasztjuk. A cukorbetegeknek azonban figyelniük kell az adagok méretére, mivel a paszternák több szénhidrátot tartalmaz, mint a legtöbb zöldség. Jelentős mennyiségű káliumot is tartalmaz, amely az izom-, szív- és idegsejtek számára nélkülözhetetlen tápanyag, a vesebetegek azonban csak mértékkel fogyaszthatják. Mindemellett mivel jó K-vitamin-forrás, különböző mennyiségben fogyasztva befolyásolhatja egyes vérhígító gyógyszerek véralvadásgátló hatását.