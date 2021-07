Átlagosan 17 százalékkal kerülnek többe a zöldségek a tavalyinál - számolta ki a hivatalos adatokból az Azénpénzem.hu. A lap felhívta a figyelmet: a piacokon az utóbbi időszakban olyannyira megemelkedett néhány termék ára, hogy azok már szinte elérhetetlenek az alacsony nyugdíjat kapó, illetve alacsony keresetű emberek számára.

Egyre több pénzt kell hagynunk a piacokon

A KSH által figyelt féltucatnyi zöldségből összeállított kosár (ebbe 1-1 kiló krumplit, sárgarépát, káposztát, paradicsomot, zöldpaprikát és uborkát vettünk bele) júniusban több mint 17 százalékkal került többe a tavalyinál. Ez átlagos drágulás, hiszen például a korai burgonya ára majdnem 46 százalékkal emelkedett.

Két év alatt mintegy hatszorosára drágult az őszibarack. Fotó: Getty Images

A korábban is drágábban kínált őszibarackért tavaly egy ezrest is fizetni kellett, az idén viszont például a Kórház utcai vásárcsarnokban 1780 forintét is kínálták a gyümölcs kilóját. A budapesti vásárcsarnokokban az Azénpénzem.hu által számított mostani átlagár is meghaladta az 1100 forintot. A lap szerint a gyümölcs kilóját 2019 júliusának utolsó előtti hetében 250 forint alatti áron is meg lehetett kapni. Abban az évben a 800 forintos kilónkénti árat sem érte el a gyümölcs sehol sem, míg idén már 1800 forintot is elkérnek érte.



Mindezért nem csak az infláció okolható: a 2019-es gyenge termés után tavaly minden gyümölcsfajnak jó vagy kifejezetten jó volt a virágzása, de tavasszal páratlanul sok fagykár érte a hazai gyümölcsültetvényeket, ezért hamar oda lett a jó termés reménye. A helyzetet tovább rontotta az aszálykár. Az időjárás az idén sem volt kegyes a termelőkhöz és így a fogyasztókhoz sem.