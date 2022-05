Akár 40 százalékkal is többe kerülhet egy kiló mézédes dinnye idén. Az ok, hogy egekben vannak a gazdák költségei – derült ki az ATV Híradó riportjából.

Jóval drágábban vehetünk az idén dinnyét (képünk illusztráció). fotó: Getty Images

„Most már a bőrünkön érezzük a költségek elszabadulását. A bérektől kezdve az anyagok árán át most elértünk odáig, hogy lassan megjelennek az aszály okozta öntözési költségek is. Azt meg még nem is tudjuk, hogy a fuvarköltségek vagy a csomagolóanyagok ára hova emelkedik"

– nyilatkozta Horvát Béla őstermelő.

Inkább a búza vagy a kukorica

Egy zöldségbolt tulajdonosa szerint akkora a baj, hogy sok dinnyetermesztő inkább átáll búza- vagy kukoricatermesztésre. „Nincs akkora rizikó, mint a dinnyével. Hiszen azt elverheti a jég, vagy nem érik be időben, esetleg nem tudják leszedni, de olyan is van, hogy éppen akkor van dömping, és nem tudják eladni" – magyarázta Friedmann Valéria zöldség-gyümölcs kereskedő.

Bár most még csak marokkói dinnyét lehet kapni, hamarosan jön az import Görögországból, majd a mézédes magyar dinnye is elérhető lesz.