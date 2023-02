Hogyan működik a közösségi mezőgazdálkodás?

Az élelmiszerek ára kiszámíthatatlanul emelkedik, a nagy ellátási láncok bizonytalan forrást jelentenek. Az áremelkedés miatt a friss, egészséges, helyi élelmiszer luxusnak látszik. A koronavírus-járvány alatt azt is megtapasztalhattuk, milyen fontos, hogy a jó minőségű, friss élelmiszer elérhető legyen. A Tudatos Vásárlók Egyesülete ebből a kiélezett helyzetből a helyi közösségi gazdaságokban látja a kiutat.

Magyarországon bő 12 éve kapott lendületet a közösségi mezőgazdálkodás mozgalma, amelyet a Tudatos Vásárlók Egyesülete fog össze. Jelenleg 19 ilyen gazdasággal működnek együtt. A magyarországi közösségi gazdaságok a 2022-es szezonban több mint 1200 családot láttak el friss, helyi, szezonális zöldséggel, hússal, tojással és gyümölccsel, ami csaknem 4 ezer fogyasztót jelent családtagjaikkal együtt.

A közösségi gazdaságok friss, helyi, jó minőségű élelmiszereket kínálnak egész szezonban. Fotó: Tudatos Vásárlók Egyesülete

Mik azok a közösségi gazdaságok?

A közösségi mezőgazdálkodás személyes együttműködés termelő és fogyasztó között, amelyben a gazdálkodással járó kockázatokat, felelősséget és a gazdálkodás gyümölcseit egy hosszú távú megállapodásban szabályozott módon közösen osztják meg egész évben. A gyakorlatban ez a következőképpen néz ki: a gazda vállalja, hogy egész évben a közösség tagjainak termel, míg a vásárlók vállalják, hogy átalánydíjért cserébe átveszik a terményeket. A termény lehet zöldség, tojás vagy hús is – gazdaságtól függően. Jellemzően hetente ugyanabban az időben és helyen lehet átvenni ezeket, amíg a szezon tart.

Azokat a közösségi gazdaságokat, amelyek 2023-ban várják új tagjaikat, idén is a Tudatos Vásárlók listáján lehet megtalálni. Négy új gazdaság is felkerült a térképre, ezenkívül a szezon újdonsága a várva várt gyümölcsdoboz. Nemcsak Budapesten, de több vidéki kis- és nagyvárosban is vannak csatlakozási lehetőségek, így a többi között Mosonmagyaróváron, Szombathelyen, Székesfehérváron, Veszprémben, Szegeden, Pécsen, Miskolcon és Debrecenben. A budapesti agglomerációban is számos átadópont működik, például Szigetmonostoron, Vácon, Szentendrén, Dunakeszin, Gödön, Nagymaroson, Szokolyán, Sződön vagy Maglódon.

Miért érdemes csatlakozni?

Ha közvetlenül a gazdától vásárolunk, vele szerződünk egy idényre, sok problémát megelőzhetünk – írja a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Biztos forrás egész évben: a közösségi gazda vállalja, hogy a közösségnek termel egész évben vagy szezonban, így biztosak lehetnek a tagok, hogy a szerződött időszakban ellátja őket zöldséggel vagy hússal. Az ellátás kevéssé függ a hazai vagy külföldi beszállítóktól, vagy az alacsony felvásárlási áraktól, ezért biztos élelmiszerforrás az egész szezonban.

Friss, finom egészséges: a legtöbb közösségi gazdaság rendelkezik hivatalos bio minősítéssel, és a többi gazdaságban is az ökológiai mezőgazdálkodás elvei szerint termelnek. Ez érezhető az élelmiszer ízén is, és itt mindent frissen kapnak meg a tagok, hiszen a gazdák az átadás napján takarítanak be mindent a közösségnek.

Helyi: egy közösségi gazdaság tagjai közvetlenül a gazdától veszik át az általa megtermelt élelmiszereket. Nincs közvetítő, nincs felesleges szállítás, raktározás és csomagolás. A gazda egyenesen az átadópontra szállítja a terményeit, így a termékek árát a növekvő üzemanyagárak is kisebb mértékben befolyásolják.

Nem emelkednek az árak hétről-hétre: a gazdák egy évre vagy szezonra előre kalkulálják ki az árakat, amelyeket a tagok havi átalány formájában fizetnek meg. A 2022-es év sok szempontból extrém volt, az üzemanyag és ezzel együtt az élelmiszerárak az egekbe szöktek. A drágulás a közösségi gazdaságokat sem kímélte, több gazda is kénytelen volt minimálisan emelni a havi díjon szezon közben. Ezzel együtt az árak még mindig sokkal kiszámíthatóbbak, mint a szupermarketben vagy a piacon.

A tagok támogatják a gazdát: így hozzájárulnak a vidéki térségek és a kisgazdaságok fennmaradásához is. Arról nem is beszélve, hogy egyre jobban inognak a nagy ellátási láncok, egyre több helyi termelőre lesz szükség, hogy biztosítsák az élelmiszerellátást.

A gazda elkötelezetten a tagoknak termel: a közösségi gazdáknak is sokat ad, hogy személyesen ismerik azokat, akiknek az élelmiszert termelik.

