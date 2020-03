Az aszalt gyümölcsök valóban egészségesek?

A kérdés megválaszolásához érdemes összegyűjtenünk e különleges finomságok legfőbb tulajdonságait, melyek alapján nem lesz nehéz döntést hoznunk.

Tisztelt Doktor Úr! Azzal a problémával fordulok Önhöz, hogy a 2,5 éves kislányom székrekedéssel küzd. Kizárólag anyatejet kapott 6 hónapig, utána kezdődött a hozzátáplálás a barackkal. Akkoriban kezdődött hogy csak 3-4 naponta volt széklete, de azzal nyugtattak, hogy anyatejes babáknál ez normális. Összesen 13 hónapig szopott, 9 hónapos koráig viszont rengeteget bukott, amire kapott sűrítőt (nutriton). A szilárd ételek bevezetésével, egyre sűrűbb lett a széklet állapota. Voltunk gasztroenterológusnál, aki székletvizsgálatot kért, majd Kreont kapott. Az állapota semmit sem változott, sőt romlott, mert mostanra már olyan a széklete mint a kavics, apró, darabos és nagyon kemény, hisz többnaponta van csak. Többször felsértette már a végbelét, amitől pici vér volt a kakin. Rengeteg házi praktikát kipróbáltunk. Kísérleteztem a ételekkel, rostban gazdag főzelékeket (borsó, zöldbab, kelkáposzta, brokkoli, sütőtök) imádja. 22 hónapos korában tértünk át a tápszerről a tehéntejre. Volt tejterhelése is ami negatív lett. Reggelire a tej mellé fogyaszt paradicsomot is, de ez sem lazítja. Sok gyümölcsöt eszik (barack, körte, dinnye, szilva). Próbálkoztunk az asztalt gyümölcsökkel is, aszatszilvalével, de eddig semmi sem hozott megoldást. Ha már nagyon szenved, a gyerekorvos javaslatára hashajtót kap (guttalax 4-5 csepp), attól másnapra megkönnyebbül. Kérdésem az lenne, hogy Ön szerint mi okozhat ennyire súlyos székrekedést? Kihez forduljunk? Okozhatja ezt valamilyen ételallergia? Most hogy a szobatisztaság bevezetése napirendre került, még inkább visszatartja és a helyzet csak fokozódik. Várom mielőbbi válaszát! Előre is köszönöm! Egy aggódó anyuka

T. Kérdező! Felnmőtt gasztroenterologus vagyok, kérdésével forduljon gyerekorvoshoz. Üdvözlettel: Dr. Kozák Róbert