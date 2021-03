A zöldségeket ezért ne hámozzuk meg

Az olyan élelmiszerek héja, mint a burgonya, a répa és az uborka, bőven rendelkezik az egészségre nézve hasznos anyagokkal. Ez a külső réteg rengeteg emészthetetlen rostot tartalmaz, különösen a színes fajták. Emellett a zöldségek tápanyagtartalmának nagy része is a héjban található.

Az uborka antioxidánsainak többségét például a sötétzöld külseje tartalmazza, akárcsak a benne lévő K-vitaminét. A krumpli héja pedig több tápanyagot (vasat, kalciumot, káliumot, magnéziumot, B6-vitamint és C-vitamint) őriz, mint a zöldség többi része.

Küzdelem a szabadgyökökkel

"Az emberek gyakran meghámozzák a burgonyát, ha pürét szeretnének belőle készíteni, pedig azzal együtt is felhasználhatnák" - mutatott rá Mary Jane Detroyer táplálkozási szakértő. Hozzátette, a zöldségek héja olyan antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek felveszik a küzdelmet a szabadgyökökkel.

h i r d e t é s

A zöldségek meghámozásával sok tápanyagtól foszthatjuk meg magunkat

Bizonyos fizikai és kémiai behatásokra, vérellátási zavarokra a testünket felépítő óriásmolekulákból, például fehérjékből vagy nukleinsavakból atomok, kisebb atomcsoportok válnak le. Ezáltal kémiailag rendkívül aktív szabad kötőhelyek, úgynevezett szabadgyökök keletkeznek. Ezek a környezetükkel azonnal reakcióba lépnek, így az óriásmolekulák károsodását, átrendeződését váltják ki. A számos zöldségben és gyümölcsben megtalálható C-vitamin és E-vitamin megvédi a testünket a szabadgyökök destruktív hatásától.

Mi lehet a kémiai szabadgyökök keletkezésének következménye? Részletek itt.

Ráadásul a színesebb zöldségek, mint a répa és a paprika, gazdagok olyan másodlagos növényi hatóanyagokban, amelyek antioxidatív, gyulladáscsökkentő és májvédő tulajdonsággal bírnak.

Szokások rabjai vagyunk

Gyakran azért hámozzuk meg a zöldségeket, mert félünk attól, hogy túl sok növényvédő szer maradt rajtuk. A szakértő szerint viszont ez a veszély egy alapos mosással is biztonságosan elhárítható.

Azt Mary Jane Detroyer is elismeri, hogy a hámozáshoz fűződő szokásaink nagyban függnek attól, milyen mintát sajátítottunk el erre vonatkozóan gyerekkorunkban, ahogy befolyásolhatja a döntésünket az is, ha érzékenyebb az ízlésünk. Ő maga is legtöbbször megszabadítja például a sárgarépát a legkülső rétegétől, mert ezáltal megváltozik az étel textúrája. Ettől függetlenül azonban a héj meghagyásának semmilyen káros, ártalmas hatása nincs az egészségünkre.

Forrás: Daily Mail Online