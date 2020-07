A hagyma ezért egészséges

Egy közepes méretű hagymában 44 kalória található, és benne van a napi C-vitamin szükségletünk 20 százaléka. Emellett található benne B6-vitamin, folsav, kálium, és mangán is. Ezen felül nagyon sok benne az antioxidáns, például a quercetin is, ami kiváló gyulladásgátló. Az antioxidánsok a külső rétegekben koncentrálódnak.

Benne van a napi C-vitamin szükségletünk 20 százaléka

Segíthet megakadályozni a rákos megbetegedéseket

Az American Journal of Clinical Nutrition című szaklapban jelent meg az a tanulmány, mely szerint azok, akik sok hagymát fogyasztanak, ritkábban betegszenek meg bizonyos rákfajtákban. A sima vöröshagyma és a lilahagyma mellett a fokhagymának is lehet ilyen jellegű tulajdonsága.

Növeli a csontok szilárdságát

Egy tanulmány szerint a hagymafogyasztás a csontok egészségének is nagyon jót tesz. Akik sok hagymát esznek, azoknak szilárdabbak, erősebben és ellenállóbbak a csontjai, és 20 százalékkal kisebb az esélyük a csonttörésekre.

Egyes híresztelések szerint kár spórolni a hagymával, és a főzés során kimaradt darabot elcsomagolni - egyesek legalábbis azt terjesztik, hogy mérgező az így magára maradt darab, hála a bevonzott mikrobáknak. Mi igaz mindebből? Részletek!

Támogatja az emésztést

A hagymában sok az inulin nevű rost, aminek prebiotikus hatása is van. A prebiotikumok segítenek akadályozni a székrekedést, segítik a szervezetet avércukorszintszabályozásában, hatékonyabbá teszik a tápanyagok felszívódását, és a csontok szilárdságát is támogatják. Sőt, mivel segítenek kordában tartani az étvágyat, az egészséges testsúly eléréséhez is hozzájárulnak.

Csökkentheti a koleszterinszintet

Egy kutatás arra az eredményre jutott, hogy a hagymafélékben gazdag étrend csökkentheti a koleszterinszintet, így ennek a zöldségnek szívvédő, és érvédő hatást is tulajdonítanak. A hagyma nyersen, sütve és főzve is egyaránt jótékony hatású.

Forrás: health.com