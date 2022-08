Vitaminok, amelyek 40 felett kötelezőek

B12-vitamin

40 felett a B12-vitaminnak mindenképpen a polcon a helye. Míg a fiatalabbak szervezete könnyedén felveszi a B12-vitamint a csirke- és halhúsból, tejtermékekből és tojásból, az idősebbek már gondban lesznek - ilyenkor kell elővennünk a multivitaminokat vagy táplálékkiegészítőket. Naponta 2,4 milligrammot kellene bevinni belőle, de ha több sikerül, azzal sincs gond - a B12 vízben oldódik és a vizelettel gond nélkül távozik a szervezetből.

Kalcium

A kalciumról ismeretes, hogy csökkenti a csonttörések kockázatát, menopauza utáni nőknél pedig csökkenti a szívroham és a stroke előfordulását is. És ugyan csontjaink a legtöbb kalciumot 30 éves korunk előtt veszik fel, attól még életünk későbbi részében is hozzájárul a megfelelő csontegészség megtartásában, emellett izom-, ideg- és szívműködésünkért is felelős. 40 éves korunk előtt nincs akkora szükségünk a kalciumra, de utána már egyre inkább - 40 és 50 éves kor között napi 1000, utána napi 1200 milligramm az ajánlott mennyiség. Mindezt tejfélékből, tofuból, szardíniából, brokkoliból, mandulából és spenótból tudjuk beszerezni.

Egészségünk megtartása érdekében érdemes vitaminokat szedni 40 felett

D-vitamin

A D-vitamin azért is annyira fontos 40 év felett, mert ez segít megóvni az időskori megbetegedésektől. A D-vitamin-hiányt korábbi kutatások kötötték már össze cukorbetegséggel, szívproblémákkal, szklerózissal, illetve mell-, vastagbél- és végbélrákkal, ezen problémák pedig annál esélyesebbek, minél idősebbek vagyunk. Ráadásul a D-vitamin szükséges ahhoz, hogy képesek legyünk megfelelően feldolgozni a kalciumot.

Mindezt tablettákon és táplálékkiegészítőkön kívül halból, tej- és gabonafélékből tudjuk beszerezni, ezeket viszont nem tudjuk megfelelően feldolgozni. A legjobb D-vitamin-forrás még mindig a napfény. Emellé (vagy ehelyett, évszaktól függően) D3-vitamint érdemes szedni, legalább napi 600 IU-t (50 év felett napi 800 IU-t). Persze ennél többet is szedhetünk: többen napi 4000 nemzetközi egység szedését javasolják. (Az IU, az angol international unit, nemzetközi egység rövidítése, ami anyagmennyiséget mér biológiailag aktív anyagok biológiai hatása alapján. Részletes táblázatot itt talál.)

Magnézium

Segít a vérnyomás szinten tartásában, ez pedig kifejezetten fontos a 40 feletti nőknek, akiknél nagyobb valószínűséggel jelentkezhet a magas vérnyomás. Emellett segít a kalcium megfelelő feldolgozásában, ideg- és izomrendszerünk, valamint vércukorszintünk megfelelő szinten tartásában. Ha egészségesen táplálkozunk, biztos, hogy a megfelelő mennyiséget fogyasztjuk belőle (40 feletti nőknél a szükséges mennyiség napi 320 milligramm). Elsősorban sötétzöld levelű zöldségekben, babban, szójában, diófélékben és avokádóban találhatjuk meg. Óvatosan a túlevéssel: a túl sok magnézium hasmenés, hányingert, görcsöket okozhat!

Kálium

A kálium életkortól függetlenül segít a vérnyomás szinten tartásában, a menopauza után lévő nőknél pedig csökkenti a stroke kockázatát. Elég napi 2 grammot fogyasztani belőle. Ehhez elég egy jó étrendet tartani: banánból, édesburgonyából, babból és lencséből megfelelő mennyiséghez jutunk. Külön azért nem nem érdemes fogyasztani, mert a túl sok kálium károsítja a bélcsatornát és a szívet.

Omega-3 zsírsav

Ezen zsírsavak számos egészségügyi előnnyel járnak: csökkentik az időskori panaszok számát, a szívroham esélyét, a vérnyomást és a koleszterinszintet, valamint késleltetik a szellemi romlás folyamatát. A University of California egy korábbi tanulmánya szerint nagyobb agya van azoknak, akik rendszeresen fogyasztanak omega-3 zsírsavakat és jobban teljesítenek memóriatesztes, illetve absztrakt gondolkodási teszteken. Ezen zsírsavakat halakban, gesztenyében, leveles zöldségekben találhatjuk meg nagyobb mennyiségben, de táplálékkiegészítőt is szedhetünk: alapesetben napi 500 milligrammot, szívproblémákkal 800-1000, magas trigliceridszint esetén pedig 2000-4000 milligrammot.

Forrás: prevention.com