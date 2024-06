Tévhit, hogy csak étrend-kiegészítővel vihetsz be folsavat

A folsav a B-vitaminok családjába tartozó folát szintetikus formája – gyakran B9-vitaminként, ritkábban M-vitaminként is emlegetik. A tévhit ellenére azonban ez a mikrotápanyag nem csupán étrend-kiegészítőkkel vihető be, ugyanis sokféle élelmiszerben is megtalálható természetes formában.