Így töltsd fel vitaminraktáraidat tavaszra

Közeledik a tavasz, így ideje újratölteni vitamintartalékainkat is. Ehhez adott hasznos tanácsokat Miháldy Kinga, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ dietetikusa a Duna TV Almárium című műsorában.

Ideje újratölteni vitamintartalékainkat. Fotó: Getty Images

Csírák, vitaminturmixok, egészséges nassolnivalók

Bioboltokban elérhetők otthon csíráztatható magok, de ha nem bajlódnánk vele, akkor egyes helyeken már a „kész” csírákat is beszerezhetjük. A zsenge csírák rengeteg vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, így finom és egészséges kiegészítői lehetnek salátáinknak, szendvicseinknek. De hasonlóan jó tápanyagforrás a tavasz elején már megjelenő hónapos retek, az újhagyma és a friss saláta is.

Ha már csak egy sárgarépánk és egy almánk van otthon, de a mélyhűtőben még találunk néhány maréknyi fagyasztott meggyet, epret vagy áfonyát, akkor azok felhasználásával is remek vitaminbomba turmixot készíthetünk. De jó megoldás az is, ha natúr joghurtba teszünk fagyasztott gyümölcsöket, vagy akár pár kanálnyi – kevés cukorral készült – házi lekvárt is keverhetünk a tejtermékhez – javasolta a dietetikus.

Az aszalt gyümölcsök is jó választásnak bizonyulhatnak. A fogyasztott mennyiségre azonban nagyon oda kell figyelni, ezeknek ugyanis elég magas a cukortartalmuk. A szakértő jó szívvel ajánlja továbbá az E-vitaminban gazdag olajos magvakat is – ám érdemes ezekkel is csínján bánni, hiszen nagy zsír- és kalóriatartalommal rendelkeznek.

A magyar konyha legnépszerűbb fogásai szinte mind húsételek, és valószínűleg az ünnepi menük tervezésénél is több húsos étellel is számol az emberek többsége. Ha azonban egészségünk minél hosszabb megőrzése a cél, akkor a húsfogyasztást is érdemes mértékkel és okosan csinálni.

A minőség fontosabb, mint a mennyiség

A húsvét előtti böjttel kapcsolatban Miháldy Kinga elmondta, hogy a húsfogyasztás mellőzése sokaknál vashiányt alakíthat ki, ezért erre mindenképpen érdemes odafigyelni. Hetven év felett, illetve a krónikus betegeknek és a várandósaknak a szakértő egyáltalán nem ajánlja a böjtöt. Kitért ugyanakkor arra is, hogy a böjti időszakon kívül sem muszáj feltétlenül mindennap húst enni, de egy 10 napos ciklus során 6 alkalommal azért érdemes.

Ebben lehetőség szerint legyen vörös hús is, ne csak fehér. De a halak is tartalmaznak nagyon sok olyan nyomelemet, amelyre a szervezetnek szüksége van” – magyarázta.

A szakértő arra is rámutatott, hogy a minőség sokkal fontosabb, mint a mennyiség. Ha tehát valóban egészségesebben szeretnénk táplálkozni, akkor fogyasszunk inkább kisebb adagokat, de azok jó minőségű alapanyagokból készüljenek.