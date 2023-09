Az egészségmegőrzésen spórolnak a magyarok

Egyre több mindenről vagyunk kénytelenek lemondani a vásárlások során. Ennek esik áldozatul az egészségünk is, hiszen az elsők között mondunk le erről, amikor kénytelenek vagyunk spórolni – derült ki a Multi-vitamin.hu közleményéből.

Már az egészségmegőrzésen is spórolnak a magyarok. Fotó: Getty Images

Egyre kevésbé jellemző a márkahűség

Ahogy korábban több kutatás is kimutatta, elindult egy folyamat, amely során egyre többen vásárolnak lefelé. Ez azt jelenti, hogy ha egy terméktípusból többféle árú és minőségű is elérhető, az emberek könnyebben döntenek az olcsóbb mellett – még abban az esetben is, ha ez a minőség rovására megy. Egyre kevésbé jellemző tehát a márkahűség. Az egészségmegőrző termékek, az étrend-kiegészítők vagy vitaminok esetében azonban nem csak egy adott márkáról, hanem sok esetben összességében a termékről mondanak le a vásárlók.

Ennek már idén is látható a nyoma és egyre több a beteg. De igazán a jövő év elején lesz meg a böjtje, ugyanis az influenzajárványok jellemzően január-februárban szoktak igazán tombolni, amikorra a szervezet D-vitamin-szintje teljesen kiürül. Így érdemes lenne már az őszi szezonban pótolni a D-vitamint, a C-vitamint” – magyarázta Jánvári András e-kereskedelmi szakértő.

Nem mindegy, hol vásárolunk

Biztató hír, hogy az alapanyagok jelentős részénél az árak már jó ideje nem nőnek, illetve inkább csökkennek. Ez nyomást gyakorol a forgalmazókra, hogy készleteiket akár akciósan vagy éppen veszteségesen is, de kiárusítsák. Ehhez azonban a vásárlóknak is résen kell lenniük és figyelniük kell az akciókat.

Aki tényleg spórolni szeretne, annak érdemes több helyen megnézni az árakat, mert nagy különbségek lehetnek. Sok kis bolt például nem közvetlenül a forgalmazóktól vásárol étrend-kiegészítőket, hanem köztes nagykereskedésektől, az elmúlt 2-3 évben pedig már a másfélszeresére nőtt az általuk rárakott plusz árrés a bérek, rezsi és logisztikai költségek növekedése miatt. Jobb tehát nyitott szemmel járni, ha nem akarunk feleslegesen sokkal többet fizetni ugyanazért a termékért.