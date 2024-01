Óriási fejlesztést jelentett be a BioTechUSA

A BioTechUSA cégcsoport saját tulajdonban lévő gyártóüzemeit és logisztikai központját Szadán és Dunakeszin alakította ki, összesen közel 44 ezer négyzetméter hasznos összterületen, 24 ezer raklap tárolási kapacitással. Itt gyártja és csomagolja termékei túlnyomó részét: évente 20 millió szeletet, 20 ezer tonna port, 1 milliárd kapszulát és tablettát. A saját gyár és logisztikai központ lehetőséget ad arra, hogy a vállalat egyedi, minőségi termékeket állíthasson elő, másrészről pedig arra, hogy a fogyasztói igényeket gyorsan, flexibilisen és magas minőségben szolgálja ki – olvasható a cég lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Mire képes egy automata raktár?

A 450 négyzetméter alapterületű, kétszintes automata raktárban szintenként 20 sor, összesen 9 600 láda helyezkedik el, melyek ki- és betárolását 4-4 rakodógép végzi. A két szint közötti ládamozgatást 3 lift segíti, a folyamatot pedig a munkatársak 6 kezelőpulton keresztül irányítják. A havonta nagyságrendileg 60 ezer rendelés lebonyolítására és 300 ezer darab termék tárolására képes raktár a hagyományos „ember az áruhoz” elvvel szemben az „árut az emberhez” elven működik, amelynek egyik legnagyobb előnye, hogy a dolgozó részéről nem igényel fizikai raktári bejárást.

A fejlesztésnek köszönhetően – amennyiben az automata raktár összes kiszedési pontja teljes kapacitással üzemel – percenként 8 rendelés kiszedésére képes, ami töredéke a hagyományos komissziózásnak, azaz a kézi kiszedésnek. „Folyamatosan fejlesztünk, ami nemcsak a termékfejlesztésben és az üzletstratégiában, hanem a kiszolgálási hatékonyságunkban is megmutatkozik. Új automata raktárunk segítségével gyorsabban és kevesebb hibával tudjuk eljuttatni a csomagokat fogyasztóinkhoz, hogy ezzel is fokozzuk a vásárlói élményt” – mondta el Lévai Bálint, a BioTechUSA cégcsoport vezérigazgatója és társtulajdonosa.

A teljes beruházás – beleértve például a vállalatirányítási rendszer fejlesztését, az anyagmozgató gépek és a szükséges eszközök beszerzését is – összesen 1 milliárd forintból valósult meg, amelyből az állami támogatás mértéke 245,4 millió forint.

A dolgozók kényelmét is szolgálja a modernizálás

A szervezetfejlesztés következő lépéseként a közelmúltban a cégcsoport Ezred utcai bérelt raktárának költözése és az ezzel járó logisztikai rendszerintegráció is sikeresen lezajlott. Közel 80 munkatárs döntött úgy, hogy a megváltozott munkavégzési helyszín ellenére is a cégnél képzeli el jövőjét. Mindezeken túl a vállalat szadai komplexumának modernizálása keretében vadonatúj, több mint ezer négyzetméter hasznos összterületű szociális blokkokat is fejlesztett.

„Közel 600 munkavállalónk dolgozik Szadán hétfőtől péntekig 2 műszakos munkarendben, kényelmes, rendezett munkakörnyezetben. A 2023-as létszámbővülés miatt, illetve dolgozóink kényelme érdekében a logisztika területén jelentősen megnöveltük az öltözők és az étkezőterület méretét. A szociális juttatások körében minden dolgozónk számára a kötelező szünetidőnél többet biztosítunk fizetett munkaidőként. Emellett kollégáink sportolásának és egészségének támogatása érdekében egy teljesen felszerelt, kétszintes edzőtermet is kialakítottunk új épületegységünkben. Célunk, hogy vonzó munkakörnyezetet biztosítsunk munkatársaink számára, fokozzuk lojalitásukat, és így hosszú évekig dolgozhassunk együtt” – mutatott rá Markovics Diána, a BioTechUSA ellátási területekért felelős ügyvezető igazgatója.

Újabb fejlesztésekkel készülnek

A vállalat 2024-ben is folytatja fejlesztéseit hosszú távú omnichannel üzleti stratégiájával összhangban. Ennek lényege, hogy a cégcsoport minden lehetséges platformon értékesít: termékeihez hozzá lehet jutni offline és online, saját és partneri webáruházakban és boltokban, edzőtermekben, hipermarketekben, élelmiszerboltláncokban, drogériákban, töltőállomásokon és patikákban. Az óbudai központi irodaház korszerűsítése és edző- és boxteremmel történő bővítése mellett egy prémium, évi több mint 50 millió fehérjeszelet előállítására alkalmas gyártósor kialakítása is folyamatban van a szadai gyártó- és logisztikai komplexumban. Az év során megkezdik az üzemi szociális épületrész bővítését szolgáló beruházásukat is, amely során növelik az öltözők és az étkező területét. Mindezekkel párhuzamosan pedig a dunakeszi üzem technológiai korszerűsítése zajlik, és további energetikai – főként napelemes rendszerek – fejlesztések kivitelezését is megkezdte a cégcsoport.