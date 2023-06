Reflux: fontos tanácsok a legmelegebb hónapokra

A zsíros, fűszeres ételeket, amiket a reflux-diétában kerülni kell, a nyári hőségben nem nagyon kívánjuk. Gazdag a választék viszont a diétában megengedett friss zöldségekből, amelyekből saláta, zöldségkrém, esetleg főzelék, a gyümölcsökből pedig turmix vagy gyümölcssaláta is készülhet. Fogyaszthatod ezeket önmagában is, amennyiben nem okoznak panaszt. Javasolt azonban a zöldségeket és gyümölcsöket valamilyen magasabb rosttartalmú pékáruval, keksszel, olajos magvakkal, esetleg tejtermékkel együtt fogyasztani a tünetek elkerülése érdekében. Arról továbbra se feledkezz meg, hogy a zöldségek és gyümölcsök túl nagy mennyiségben – főként a citrusfélék, a paradicsom és a hagyma – fokozhatják a reflux tüneteit, ezért ezeket ilyenkor is tanácsos kerülni – hívja fel a figyelmet Vajdovich Dorottya, a Budai Allergiaközpont dietetikusa.

A megfelelő étrenddel enyhítheted a kellemetlen tüneteket. Fotó: Getty Images

Nem mindegy, mit iszol!

A koffeines és a túl hideg italok fogyasztása továbbra sem javasolt, így a jegeskávé is kerülendő reflux esetén. A kávé mellett az egyéb koffeintartalmú tea és üdítők sem ajánlottak. Az alkohol és a szénsavas italok kellemetlen mellékhatása, hogy lazítják a nyelőcső alsó záróizmát, és növelhetik a reflux tüneteit. Ahogyan az étkezéseknél, a folyadékpótlás során is kövesd a többször, kis mennyiséget elvét! Elsősorban ne étkezések közben igyál, mert ezzel tovább fokozod a gyomor telítettségét. Étkezések között fogyassz szobahőmérsékletű vizet, gyümölcsteákat vagy gyógyteákat – javasolja a szakember.

A nyári melegben, nyaralás során különösen csábító lehet egy ebéd utáni szieszta gondolata, ám ez reflux esetén kerülendő. Próbálj meg inkább függőleges helyzetben maradni étkezés után, ne feküdj le az azt követő két-három órában! Fekvő helyzetben ugyanis még könnyebben visszaáramolhat a savas gyomortartalom, így pedig fokozódhatnak a reflux tünetei.

Súlykontroll

A plusz kilók nyomást gyakorolhatnak a hasi területre, túlsúly mellett ezért szintén fokozódnak a reflux tünetei. Érdemes ezért hosszú távon is tartható kiegyensúlyozott étrenddel és rendszeres mozgással leadni a súlyfelesleget. A nyár pedig erre remek alkalom: változatos, friss, könnyű fogásokat készíthetsz és a szabadban is sokat mozoghatsz. Az életmódváltás mellett reflux szempontjából is egyértelműen kerülendő a dohányzás, ugyanis az ellazítja az alsó nyelőcső záróizmát, ami fokozhatja a reflux tüneteit.

A reflux-diétára vonatkozó általános ajánlások mellett fontos megjegyezni, hogy egyénenként eltérően reagálhatunk az egyes élelmiszerekre. Figyelj tehát a saját testedre és a tüneteidre, illetve keress fel egy dietetikust, hogy megtaláld a legmegfelelőbb italokat és személyre szabott étrendi ajánlásokat a reflux kezelésére.

