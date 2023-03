Miért több tavasszal a refluxos gyerek?

A refluxot gyakran tévesen felnőttbetegségként kezeljük, ám dr. Horváth Dávid, az RMC Clinics szakorvosa szerint a gyermekgasztroenterológiai rendelésre a csecsemők és gyermekek egyötöde reflux okozta panaszok miatt érkezik. Ugyan a tünetek eltérőek lehetnek a különböző életkorokban, az azonban közös, hogy a probléma minden korban kezelést igényel.

Mitől ég a gyerek gyomra?

Refluxbetegségről kellemetlen vagy fájdalommal járó panaszokkal jelentkező gyomorégés esetén beszélünk, amit a gyomortartalom nyelőcsőbe való gyakori visszaáramlása okoz. A refluxbetegség a nyelőcső alsó záróizmának nem megfelelő záródásának következtében alakul ki. „A reflux önmagában egy normális jelenség csecsemőkorban, gyermekek esetén pedig bizonyos étkezéseket követően is tapasztalható. Ha viszont hetente két-három alkalommal rendszeresen jelentkezik, vagy egyéb szervi tüneteket okoz, akor már kóros állapotnak tekinthető és kezelést igényel” – emelte ki a gyermekgasztroenterológus.

Neurológiai alapbetegséggel élő, illetve koraszülött gyermekeknél gyakrabban fordul elő a probléma, de a gyerekkori refluxot más tényezők is kiválthatják. A jellemző okok közé tartozik egyebek mellett az ételallergia, illetve a gyomor nyálkahártyáját ingerlő vagy túlzott gyomorsavat képző élelmiszerek fogyasztása is. A nagyobbaknál pedig már a stressz is megjelenhet kiváltó tényezőként, amelyet leggyakrabban az iskolai elvárások és a közösségi életük miatt élnek át. Ősszel az iskolakezdés, tavasszal pedig a felvételi időszak okozta a feszültség is meghúzódhat a refluxos epizódok hátterében. A szezonalitást ezenkívül a levegő páratartalmának változásával is magyarázzák egyes tanulmányok. A szakember szerint mindezek miatt az is előfordulhat, hogy egy rövid ideje fennálló gyerekkori reflux csupán tavasszal válik igazán szembetűnővé.

A refluxot gyakran tévesen felnőttbetegségként kezeljük, pedig sok gyereket érint. Fotó: Getty Images

Életkoronként eltérő tüneteik lehetnek

A gyerekkori reflux tünetei életkortól függően változhatnak. Csecsemőknél a legegyértelműbb árulkodó jel a baba gyakori, esetenként sárgás-zöldes színű bukása, illetve rendszeres hányása. Ugyanakkor a sűrű köhécselés, nyelés és böfögés, a kellemetlen szájszag, valamint az általános nyugtalanság szintén refluxra utalhat. A betegség következtében a súlygyarapodás megállhat, akár még fogyhat is a csecsemő. Emellett – a gyomorsav feljutása miatt – a hanyatt fekvés is kényelmetlenné válhat a baba számára, szélsőséges esetekben pedig akár légzéskimaradást is okozhat a visszaáramló gyomortartalom.

„Refluxbetegség esetén nagyobb gyermekeknél étvágytalanság, nyelési nehézség, a torokban jelentkező keserű ízérzés, mellkasi fájdalom, gyomortáji égő érzés, és gyakori felső légúti fertőzések jelentkezhetnek” – sorolta a további jellemző tüneteket dr. Horváth Dávid. Mint mondta, már eszközös vizsgálatok is rendelkezésre állnak – úgymint a nyelőcső és a gyomor endoszkópos vizsgálata, vagy a nyelőcső-pH-mérés –, az esetek döntő többségében a reflux a tünetekre alapozva, valamint a gyermek és a szülő elmondása alapján is diagnosztizálható.

Gyomorégés, reflux, GERD. Mi a különbség?

A gyomorégés és a reflux nagyon sokakat érintő problémakör. Érdemes azonban rendet tenni a köznyelv által gyakran szinonimaként kezelt fogalmak között, hiszen ennek a kezelés szempontjából is nagy jelentősége lehet.

Hogyan kezelhető a gyerekkori reflux?

Csecsemőkori reflux esetén fontos, hogy a babát függőleges vagy félig ülő pozícióban etessük, az étkezést pedig kevés mozgatással járó, hosszabb büfiztetéssel kell befejezni. Jó ötlet mér ágy fejvégének megemelése, az anyatej vagy a tápszer sűrítése, és a savvisszaáramlást gátló szirup adása is. Abban az esetben, ha tejfehérje-allergia áll a panaszok hátterében, akkor az étrend módosítására is sort kell kerítenünk.

A nagyobb gyermekeknél az étrendi, életmódbeli változtatások nagyon sokat javíthatnak a tüneteken, de náluk is alkalmazható az életkornak megfelelő, savvisszaáramlást gátló szirup vagy savlekötő. Makacs, nem javuló esetekben azonban protonpumpagátló kezelésre is szükség lehet. Amennyiben az oki tényezők között a kóros stressz, szorongás szerepe felmerül, pszichológus bevonásával tudunk sikert elérni.

Bár a refluxbetegség az életkor előrehaladtával kinőhető, ettől még a gyerekkori refluxbetegség legkisebb gyanúja esetén is érdemes felkeresni egy szakrendelést. A kezeletlen reflux ugyanis nem csupán az életminőséget ronthatja, de akár súlyos szövődményeket is okozhat – figyelmeztetett a szakértő.

